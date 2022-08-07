吳德榮：10日前多炎熱 南海熱帶擾動有成颱機會

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圖為在花博園區逛街民眾以手遮擋刺眼陽光。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象局今天發布高溫資訊，雙北等10縣市可能達攝氏36度以上。氣象專家吳德榮表示，今天至10日晴朗炎熱；明天至10日南海熱帶擾動有機會成颱，東南部及恆春半島則因其外圍的水氣有局部陣雨。

中央氣象局發布高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱，今天中午前後新北市、嘉義市、台東縣地區，台南市、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有機會連續出現36度高溫；台北市、雲林縣地區，屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，最高溫達38度，要防曬、防中暑；但大氣不穩定，午後山區及嘉義以南部分平地有局部雷陣雨，仍有較大雨勢；東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日至10日天氣持續晴朗炎熱，需防曬、防中暑；東南部及恆春半島則因熱帶擾動外圍的水氣，有局部陣雨；山區及桃園以南平地有局部雷陣雨、有較大雨勢。

吳德榮提到，11至13日天氣晴熱，大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨，東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，10日熱帶擾動已在雷州半島附近；各國模式皆顯示，明天至10日熱帶擾動有逐漸發展成颱風的機會，應持續觀察。（編輯：張雅淨）1110807