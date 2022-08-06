8/8水氣增東部留意短暫雨 高溫稍降1到2度

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（中央社記者余曉涵台北6日電）中央氣象局預報員趙竑表示，未來一週天氣分為3個部分，明天跟今天類似，8日到10日水氣增加，高溫稍微降溫1到2度，11日轉為穩定，高溫回升。

預報員趙竑告訴中央社記者，明天與今天類似，都是在太平洋高壓邊緣，屬於晴朗穩定的天氣型態，但是偏東南風，因此東南部、恆春半島有零星短暫雨，其他地區也要留意午後短陣雨，尤其中南部山區雨勢會較大。

趙竑指出，8日到10日受到南風雲系影響，台灣水氣較多，雲量增加，由於水氣增加，因此東部、東南部及恆春半島整天都會有不定時的短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴，午後西半部地區等要留意短暫雨。

趙竑說，11日起太平洋高壓往台灣靠近，屬於穩定的天氣型態，不過環境風場仍為東南風，因此東南部還是有零星短暫雨，西半部、東北部還有東部山區要留意午後雨。

溫度方面，趙竑表示，明天跟今天一樣，高溫都有機會到攝氏33度到34度高溫，部分地區有機會達到36度高溫，8日起因水氣增加，高溫會稍微下降1到2度，但11日就會恢復。

另外，趙竑說，目前預估南海的熱帶系統有機會發展為熱帶性低氣壓，但升格為颱風的機率較低，對台灣不會有直接影響，只有8日起會為台灣帶來水氣。（編輯：李錫璋）1110806