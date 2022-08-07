高中女教師首位化學博士 自嘆曾像飛鳥被養在陸上

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北一女中教師周芳妃（圖）是全國高中女教師第一位化學博士，從化學試卷滿江紅到成為博士的熱血故事，卻被她形容像一隻會飛的鳥被放在陸生動物的環境中飼養。（教育部提供）中央社記者陳婕翎傳真 111年8月7日

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）北一女中教師周芳妃是全國高中女教師第一位化學博士，從化學試卷滿江紅到成為博士，這樣的人生看似反敗為勝的熱血故事，卻被她形容像一隻會飛的鳥被放在陸生動物的環境中飼養。

教育部師資培育及藝術教育司今天發布新聞稿介紹「教育家」部落格人物典範周芳妃，周芳妃從小在香蕉王國高雄旗山長大，個性調皮的她，成天爬牆爬樹，成績依舊好，一般女生最怕的物理、數學，她通通滿分，唯獨化學是她的罩門。

對當年還是高中生、等待飛翔的周芳妃而言，未來的天空很廣，但「教師」一詞，從未出現在她的職涯規劃中，直到放榜那天，老天彷彿跟她開了個玩笑，她考取了台灣師範大學化學系。「我高中化學不及格，大學讀化學系不是注定完蛋了嗎？」

周芳妃在家哭好幾天，最後還是得硬著頭皮北上入學，還好大學裡目不暇給的社團，以來自各地的同學，讓喜愛多元學習、獵奇嚐鮮的她再次萌發希望，願意好好讀化學，她因此發現過去學習方式是錯誤的，差點使自己的天賦夭折。

「過去，我可以把整本化學書背下來，但背得再精熟，考試依然不及格。」周芳妃說，化學是由許多科學家從實作經驗裡累積的知識，單靠死記硬背其實是沒辦法理解。透過紮實訓練及大量實驗，讓周芳妃的化學天賦得以扎根成長、自由飛揚。

這段學習歷程，讓周芳妃領悟到，啟蒙孩子應先透過探究實作，才能和科學理論知識聯結貫通。她大學畢業後放棄出國進修機會，決心成為老師，周芳妃特別想教女生學科學，因為在成長經歷中始終看見，台灣社會看待女性價值依然存在許多不平等。

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周芳妃說，她的母親從小成績優異，擁有數學天賦，但受限於當時社會環境認為女性不應唸太多書而失學，選擇犧牲自我天賦，一生以勞力餬口。周芳妃希望幫助學生，不因性別或弱勢阻礙學習之路。

任職北一女教師30年來，周芳妃立志成為可啟發學生創造力的教師，年年指導女生做科展。她常常告訴歷經周折與挫折的學生，不要太早沮喪，「因為你也可能和我一樣，是一隻會飛的鳥，只是被放在陸生動物的環境中飼養。」（編輯：張雅淨）1110807