推射箭運動有成 卓溪國小校長田楊橋再獲師鐸獎

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（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）花蓮卓溪國小校長田楊橋教職生涯33年，其中16年任校長，推動田徑、射箭運動，培育國家奧運儲備選手，獲111年師鐸獎，是他第2度獲師鐸獎，他感謝妻子一路體諒及工作夥伴、朋友相助。

田楊橋告訴中央社記者說，3年前他和另一位校長同獲師鐸獎，禮讓對方去台北領獎；這一次無論如何也要親自去領獎了。

布農族田楊橋擁有天生的運動細胞，體專畢業後報考陸軍官校預備軍官班，軍旅生涯退伍後到台東師範學院進修學士、國立體育學院教練研究所教育學分班、花蓮師範學院國民教育研究所碩士，走上教職。

33年來陸續任教花蓮偏鄉國小，從級任教師、導師兼組長、教師兼主任到校長，以自身運動專長帶領學校發展教育特色，射箭、田徑、競走、路跑等項目。

擔任花蓮縣體育會田徑委員會主任委員期間，培育多名田徑好手；民國100年起推動花蓮縣南區中小學反曲弓射箭不餘遺力，獲得各界高度評價和肯定，培育4名射箭隊員入選運動菁英育才計劃人員及2024奧運儲備選手。

田楊橋回憶，100年調到古風國小服務時，將反曲弓射箭運動發展為學校教育特色，自己擔任召集人成立花蓮縣南區中小學射箭聯盟，開始規劃以區域性合作競爭模式開發射箭運動。

雖然萬事起頭難，但是憑藉堅持到底的意志力，初期他把自己讀國中的兒子當白老鼠訓練，結果成績相當優異，八年級就進入國中前十強之列，並入選青少年國家培訓選手。

這個經驗掀啟田楊橋在射箭教練領域上重要關鍵的一頁，也是花蓮縣南區發展反曲弓射箭運動史的開端。

古風國小與玉里國中這兩校為花蓮縣南區的射箭啟蒙學校，105年古風國小射箭隊經選拔獲選中華台北代表隊，參加美國的第132屆國際射箭邀請賽，獲2金1銀2銅為國爭光。

之後調派卓溪國小，繼續發展反曲弓射箭運動，訓練幾乎不到1年的時間，卓溪國小射箭隊實力就擠進全國頂尖學校，創造射箭體壇奇蹟，代表國家參加第133屆國際射箭邀請賽，獲得3金2銀1銅的佳績凱旋歸國；其中有4名選手入選中華奧會運動菁英育才計畫。

7年來，田楊橋帶領著花蓮縣南區中小學射箭聯盟不斷努力，發展射箭的學校已有玉里、三民2所國中，以及古風、卓溪、卓楓、卓樂、太平5所國小，陸續還有學校想加入發展。

田楊橋說，自己年幼時家庭經濟狀況不好，對於少數弱勢或特殊學生會特別關注，也利用運動訓練來導正行為或消耗過剩體力，健全身心健康及品格；也經常爭取社會資源協助需要幫助的學生，並分享給其他原民偏遠類型的學校。

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也許是教會影響和軍職訓練，田楊橋非常注意自己的言行舉止與工作態度，凡事都做師生榜樣，學生打掃環境時，他自己打掃校長辦公室和教職員使用的廁所，也要求教師以身作則；此外，他每天提早到學校巡視校園，並指導校隊練習，30年如一日。

田楊橋指出，感謝已逝的父母，讓他成長階段養成樂觀與希望，也因同任教職妻子的體諒，讓他幾乎無假期地全心全力推動學校教育特色，還有執教以來所有的工作夥伴朋友們，大家一起共同努力，他將一切光榮歸於主。（編輯：陳仁華）1110713