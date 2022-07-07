受李遠哲感動返台 新科院士林麗瓊盼女性投入科研

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北7日電）中研院今天公布第33屆新科院士，數理科學組新科院士林麗瓊表示，最初是受李遠哲感動而回台；台灣科研環境不比美國差，科研領域女性卻偏少，期盼能有更多女性感受物理的樂趣。

中研院今天召開第34次院士會議記者會。中研院院士會議先前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延宕2年，今年終於在4日至7日舉辦第34次院士會議，並選出第33屆新科院士，共19名學者當選，其中只有4名女性。

數理科學組新科院士林麗瓊也是本次當選的4名女性之一，專長為凝態物理、材料科學、奈米科學、光電與能源等。她在接受媒體聯訪時表示，最初是在國外念書時，聽到諾貝爾獎得主李遠哲的演講，最後才毅然決然回到台灣。

林麗瓊表示，她大約是在1994年回到台灣，也很幸運當初台灣科技發展在起飛狀態，看到現在的護國神山，就是許多大大小小科技產業累積下來的成果，「但一座其實不夠，需要一群」。

說到這裡，林麗瓊也特別感謝她的先生、現任中央研究院原子與分子科學研究所所長陳貴賢，「是他的鼓勵才下定決心返國」；而兩人也在研究上持續合作，林麗瓊也笑說「當然還是會吵架」，但衝突是為了更了解彼此的想法。

她也鼓勵年輕人能投入科研，雖然年輕人未來出路的選項很多，「但科技這塊還是不能少」；並強調「台灣的環境不會比美國差」。

林麗瓊也提到，在科學領域裡，尤其在物理中，女性科學家總是特別少，但想想「打個雷、煮個飯」都是物理，希望能有更多女性能感受到物理的樂趣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林麗瓊目前的研究著重在「人工光合作用」，如何透過半導體的機制，將二氧化碳轉成碳氫化合物，如現在發電廠會排放的碳、畜牧業可能產生的甲烷等，未來都有機會透過人工光合作用，將碳變成碳氫化合物，就可以再利用。

林麗瓊說，目前技術仍然發展中，轉換的比率僅約1%，若真能達到10%就具備商業價值，可以作為化工原料，取代石油，成為重要原物料。（編輯：陳仁華）1110707