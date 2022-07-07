中研院新科院士 19人確定當選另5人國籍待確認

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）中央研究院新科院士今天出爐，共19名學者專家當選，另有5人票數通過門檻，但國籍待確認。這屆最年輕者為生命科學組51歲的吳慶明，最年長者為數理科學組76歲的陳騮。

根據中研院提供資料，新科院士包括：

數理科學組

王建玲、王慕道、林麗瓊、陳騮、彭仁傑

工程科學組

安介南、吳詩聰、郭宗杰、陳自強、蘇玉本

生命科學組

司徒惠康、吳慶明、林昭庚、林慧觀、施明哲、唐堂

人文及社會科學組

李怡庭、李豐楙、歐陽文津

中研院院士會議先前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延宕2年，今年終於在7月4日至7日舉辦第34次院士會議，並選出第33屆新科院士，共19名學者當選，也讓現有院士從264人新增至283名。

根據中研院院士選舉辦法，中研院院士是由院士連署或大學、研究機關主動提名，送至由院士組成的「選舉籌備委員會」審查被提名人資格及評鑑學術貢獻。被提名人名單經籌備委員會初審通過後，再提送院士會議「會前討論會」討論，後續再經中研院院士會議分組審查等，投票選出新科院士。

中研院院士為終身名譽職，職權包括選舉院士及名譽院士、選舉評議員、籌議國家學術研究方針、受政府及有關單位委託，辦理學術設計、調查、審查及研究事項。

另外，這次共4名女性當選院士，這屆新科院士有8人任職台灣，11人任職海外。

中研院院長廖俊智表示，中研院院士是名譽職，新科院士選舉都是由全體院士共同決定，經過審慎投票及審查，今天公布的新科院士當選人都屬於本國籍，另有票數通過門檻，但國籍待確認者5名，後續會協助當事人釐清，確認適法者後才會公告並發給院士當選證書。（編輯：管中維）1110707

（中研院提供）