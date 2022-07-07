5人待確認為中研院新院士 無本國籍可選名譽院士

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）中央研究院今天公布新科院士19人當選，另有5人票數通過門檻，但國籍待確認，中研院院士會議發言人伍焜玉說，後續會協助確認，若無法證明就無法當選，但下屆可選名譽院士。

中央研究院新科院士今天出爐，共19名學者專家當選，另有5人票數通過門檻，但國籍待確認，包含生命科學組1人、工程科學組2人、人文及社會科學組2人。

伍焜玉會後接受媒體訪問指出，由於中研院非國籍法最終認定單位，且這5人的情況不同，需要釐清國籍的時間也不同，後續將由各組的召集人積極聯繫當事人、要求釐清國籍，若有需要也會請主管機關認定，待確認適法後，才會公告並發給院士當選證書。

伍焜玉也說，如果這5人無法證明自己有本國籍，就無法當選為中研院院士，目前討論後續會由各組召集人告知，請他們參與下一屆名譽院士的選舉。

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伍焜玉也提到，由於名譽院士跟一般院士的提名程序不同，名譽院士需要10名院士共同連署提名，因此目前已經有8名院士組成工作小組討論是否要修改名譽院士選舉辦法等，仍必須要有一定門檻。

根據中研院資料，今年也有3人獲選為名譽院士，包含美國加州理工學院大衛．莫里斯物理學講座教授史東愛（Edward Carroll Stone）、日本京都大學高等研究院副院長暨特聘教授本庶佑（Tasuku Honjo）及哈佛大學藝術與科學學院人類學系教授凱博文（Arthur Kleinman）。（編輯：陳政偉）1110707