中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北7日電）中研院今天公布新院士，其中人文及社會科學組有一新院士背景相當特殊，他為深度了解道教文化，親自拜師獲得道士資格，同時也是一名道士教授，那就是政大名譽講座教授李豐楙。

中央研究院4日至7日舉行為期4天的院士會議，並於今天公布新科院士名單，共19名學者專家當選，其中人文及社會科學組有3名新院士，李豐楙（音同茂）為其中一名。

得知當選院士，李豐楙謙虛地向中央社記者表示，中研院肯定的不是他，而是肯定所有的宗教學者在台灣默默耕耘，因為台灣除了創造經濟奇蹟外，也有許多宗教學者默默的創造宗教奇蹟。

他舉例，他曾與幾名學生將台灣的道教文化禮儀介紹到麻六甲，這在當地已經失傳，而有賴於台灣有自由的宗教環境，得以讓宗教學者能保存及發揚道教文化，「這是一個外交工作」，宗教得以連結台灣跟海外世界。

李豐楙也說，雖然明知中研院今天會公布新院士，還是決定要帶隊到北港來做田野調查，因為這就是宗教學者重要的工作，「宗教跟科技一點都不衝突、是可以並存的。」

李豐楙是台灣土生土長的「土產」院士，於1947年出生於雲林縣口湖鄉宜梧村，專長從文學批評後轉向道教文學，又逐漸集中於道教、華人宗教。

李豐楙在1978年在政治大學取得中國文學研究所博士學位後，曾獲得國科會等多項獎項，為深度了解道教文化，親自拜師取得正式道士牌，更學會道家的開壇、捉鬼技術等，成為台灣少數的「道士教授」，如今更成為「道士院士」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李豐楙過去曾透過中研院「研之有物」專訪指出，成為道士後有助於他的道教研究，可以獲得許多珍貴史料及許多外人不方便知道的訊息，而他除了取經於現有文獻，進行田野調查外，為尋求書本以外的研究題材，也購入數量豐富的民俗文物，在收藏民俗文物過程中逐步擴展其對於道教的研究，讓理論與實踐同軌並行。

李豐楙研究道教文化多年，在道封制下的道教信仰與儀式、謫凡神話與明清小說、台灣道壇與地方社會等領域多有貢獻，包含提出「複合」觀念解釋道士與禮生、法師的競合關係，從道教與文學的關係論證明清小說中的道教元素，以及提出「常與非常」說本於陰陽相對觀念等。（編輯：陳政偉）1110707