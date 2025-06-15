加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活

過度消毒惹禍 疫情寶寶過敏發病率增46%

2025/6/15 11:38（6/15 12:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
根據香港研究顯示，COVID-19疫情期間出生寶寶缺少維持腸道微生態健康天然抗菌肽基因，患上濕疹等過敏症發病率較疫情前出生的嬰兒多46%。圖為幼童使用益生菌外用產品，頭皮與髮絲狀態改善，原本容易抓癢或不適情況逐漸穩定下來。（營養師羅晞蕾提供）中央社記者陳婕翎傳真 114年6月15日
根據香港研究顯示，COVID-19疫情期間出生寶寶缺少維持腸道微生態健康天然抗菌肽基因，患上濕疹等過敏症發病率較疫情前出生的嬰兒多46%。圖為幼童使用益生菌外用產品，頭皮與髮絲狀態改善，原本容易抓癢或不適情況逐漸穩定下來。（營養師羅晞蕾提供）中央社記者陳婕翎傳真 114年6月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北15日電）根據香港研究顯示，COVID-19疫情期間出生寶寶缺少維持腸道微生態健康天然抗菌肽基因，患上濕疹等過敏症發病率較疫情前出生的嬰兒多46%，營養師解釋，原因與過度消毒有關。

營養師羅晞蕾近日透過新聞稿破除迷思，提醒民眾面對新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病），千萬不要過度清潔，她說，這樣太過強烈的手段，一方面消滅了壞菌，一方面也很容易讓環境菌叢失衡，恐會影響人體自身的免疫系統。

羅晞蕾進一步說明，民眾常有一個迷思，就是應該要不斷使用酒精等殺菌液，來消滅細菌，環境裡面本來就有很多細菌，但細菌也有好菌跟壞菌，就像腸道需要好菌，環境也需要。因為不可能殺死環境所有壞菌，所以增加環境好菌也是很重要。

身為媽媽的羅晞蕾，時常關注孩子及家人身體狀況，發現過度清潔會降低身體適應自然環境抵抗能力，稍微碰到細菌多、壞菌多的環境，就會有生病、拉肚子，甚至可能皮膚搔癢的過敏反應，甚至嚴重一點，會造成身體菌叢不平衡，進而影響情緒。

google news透過 Google News追蹤中央社

羅晞蕾引用一份義大利臨床實驗研究，醫院內各種表面持續受到多種微生物的污染，這些微生物可能導致醫院內的感染傳播，但是使用消毒劑，可能導致院內多重抗藥性菌株進一步增加，達到菌叢平衡，成為新的環境清潔思路。

羅晞蕾說，打破傳統益生菌只能吃進嘴裡的印象，最近國際上出現了一種含有「益生菌」的清潔劑應用。相關研究顯示，益生菌清潔衛生系統，可以穩定地減少90%表面病原體，不會產生抗藥性菌種，加強皮膚和環境天然防護層，達到去除過敏原。（編輯：張銘坤）1140615

#2019冠狀病毒疾病
#COVID-19
#拉肚子
COVID-19
台北區個別醫院總額將滿1季 北榮：營運沒問題中印同意加快恢復直航 繼續重建關係
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：