過度消毒惹禍 疫情寶寶過敏發病率增46%

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）根據香港研究顯示，COVID-19疫情期間出生寶寶缺少維持腸道微生態健康天然抗菌肽基因，患上濕疹等過敏症發病率較疫情前出生的嬰兒多46%，營養師解釋，原因與過度消毒有關。

營養師羅晞蕾近日透過新聞稿破除迷思，提醒民眾面對新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病），千萬不要過度清潔，她說，這樣太過強烈的手段，一方面消滅了壞菌，一方面也很容易讓環境菌叢失衡，恐會影響人體自身的免疫系統。

羅晞蕾進一步說明，民眾常有一個迷思，就是應該要不斷使用酒精等殺菌液，來消滅細菌，環境裡面本來就有很多細菌，但細菌也有好菌跟壞菌，就像腸道需要好菌，環境也需要。因為不可能殺死環境所有壞菌，所以增加環境好菌也是很重要。

身為媽媽的羅晞蕾，時常關注孩子及家人身體狀況，發現過度清潔會降低身體適應自然環境抵抗能力，稍微碰到細菌多、壞菌多的環境，就會有生病、拉肚子，甚至可能皮膚搔癢的過敏反應，甚至嚴重一點，會造成身體菌叢不平衡，進而影響情緒。

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羅晞蕾引用一份義大利臨床實驗研究，醫院內各種表面持續受到多種微生物的污染，這些微生物可能導致醫院內的感染傳播，但是使用消毒劑，可能導致院內多重抗藥性菌株進一步增加，達到菌叢平衡，成為新的環境清潔思路。

羅晞蕾說，打破傳統益生菌只能吃進嘴裡的印象，最近國際上出現了一種含有「益生菌」的清潔劑應用。相關研究顯示，益生菌清潔衛生系統，可以穩定地減少90%表面病原體，不會產生抗藥性菌種，加強皮膚和環境天然防護層，達到去除過敏原。（編輯：張銘坤）1140615