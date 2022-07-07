林昭庚獲選中研院士 鄉下小孩苦讀成針灸博士

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北7日電）「沒想到我一個來自鄉下的窮小子能當上院士。」中國醫藥大學講座教授林昭庚是台灣第一個「土產」中醫針灸博士，如今成為土產中研院院士，是台灣中醫藥學界第一人。

中央研究院今天院士選舉，新科院士19人確定當選，又以生命科學組6人最多，其中林昭庚是台灣第一個「土產」中醫針灸博士，中英文中醫教科書著作豐富，曾於民國103年12月以中醫針灸專家身分，出席聯合國教科文組織「保護非物質文化遺產會議第9次會議」並演講。

他今天在致詞時表示，「感謝國家栽培」，並告訴媒體記者，沒想過自己一個來自彰化鄉下的窮小孩，有一天能成為中研院院士。

他說，基本上他是隨緣，有當選很好、沒選上也開心，因為父親在他高中時往生，他一路半工半讀苦學，覺得人沒有辦法預測未來，就是要Do my best（盡己所能），在這領域就認真做。

他謙虛地笑說，雖然他是醫學系雙主修中醫系，也考了兩張執照，但想想外科、婦產科人才眾多，不缺他一個，因此改投入相對弱勢的中醫領域，從學徒開始學針灸，發現針灸對止痛很有效果，決定開始研究。

林昭庚指出，他注意到針灸止痛也有其風險，從屍體解剖到電腦斷層，結合現代科技探討危險穴位、安全深度等，因研究出安全深度受國際重視，將中西醫做最好結合。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他不諱言，當年毅然從很紅的西醫外科婦產科轉換軌道，曾遭遇家人反對，也受了不少委屈，認為他不務正業，但「沒想到有一天哈佛大學針灸研究教科書是我參與編寫的」，全世界第一套針灸實驗學英文版也是他所出版。

這是林昭庚第3度獲提名院士，終於當選。他說，第1次沒有選上時心想「這不屬於我」，不想再選了，但身邊很多人仍持續給他加油鼓勵；接下來的目標是希望進一步整理傳統針灸，使針灸更有科學和實證性。（編輯：唐聲揚）1110707