美國即食食品爆李斯特菌症疫情 至少10人染病
2025/5/12 16:17（5/12 16:41 更新）
（中央社加州聖費南多11日綜合外電報導）美國聯邦政府官員表示，至少已有10人因食用遭李斯特菌（Listeria monocytogenes）汙染的即食食品而染病；加州1家生產商正主動召回旗下的數種產品。
美聯社報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）10日表示，這波疫情與加州聖費南多（San Fernando）Fresh & Ready Foods LLC公司的即食食品有關，聯邦、州政府與地方官員正在調查。染病的10人分別來自加州與內華達州，他們需要住院治療。
FDA表示，受汙染的產品在亞利桑那州、加州、內華達州與華盛頓州的零售店與餐飲服務銷售據點販售，其中包括醫院、飯店、便利商店、機場與航空公司等。
李斯特菌的感染症狀通常會在食用受汙染食物2週內出現。輕微症狀包括發燒、肌肉痠痛、噁心、疲倦、嘔吐和腹瀉；嚴重的話會出現頭痛、頸部僵硬、意識混淆、失去平衡感、痙攣等症狀。
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聯邦政府官員表示，他們去年就開始調查李斯特菌症疫情，但當時缺乏足夠證據可斷定感染源。FDA調查人員4月在Fresh & Ready Foods公司採集的樣本中驗出相同菌株，因此重啟調查。
FDA發現，10名患者中有6人感染李斯特菌症之前曾經住院治療。至少3家治療這些患者的醫療機構曾供應Fresh & Ready Foods生產的食品。（譯者：屈享平/核稿：施施）1140512
李斯特菌
- 感染途徑：
1.主要是食用受李斯特菌污染的食物或水
2.孕婦感染後經由胎盤傳給胎兒，新生兒也可能出生過程中在母親產道受到感染
3.直接接觸李斯特菌
- 症狀：
1.免疫力低下者：敗血症及中樞神經系統感染等症狀，如：發燒、頭痛、頸部僵硬、 意識混淆、痙攣等
2.孕婦：大多是類流感症狀，但孕婦感染後可導致流產、死胎或早產
3.新生兒：可能引發敗血症或腦膜炎，出現發燒、皮膚紅疹、活動力變差等
4.一般免疫力正常族群：大多有腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃道症狀
- 潛伏期：3至70天，通常是21天
- 預防方式：
李斯特菌在4℃以下會生長繁殖，需加熱至72°C以上才可殺死，因此應食用熟食、避免汙染
資料來源：衛福部疾管署
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