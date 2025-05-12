酷暑近50℃高溫要命 印度冷氣銷售量破紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新德里11日綜合外電報導）印度女孩韋瑪正準備加入安裝冷氣機的行列，她努力存錢，只為擺脫時而直逼攝氏50度的要命高溫。政府數據顯示，2012到2021年，該國有近1萬1000人死於中暑。

法新社報導，去年印度冷氣機銷量達到破紀錄的1400萬台，擁有冷氣空調的住宅數量在本世紀中預計將成長9倍。這將讓數以百萬計民眾在工作場所和住家擁有更安全、舒適的環境。

印度電力多半來自會造成全球暖化的煤炭，而印度安裝冷氣的趨勢，不僅將連帶推升電力需求，排放到街道上的冷氣機熱廢氣也會隨之增加。

對韋瑪（Aarti Verma）來說，當務之急是確保酷暑煎熬能夠儘快得到紓緩。25歲的她從事銷售行銷工作，意味她每天都得頂著酷熱拜訪好幾間店家。

她表示：「忙了整天回到家後，我希望能享有一些舒適感。」月薪3萬盧比（約新台幣1萬715元）的她將支付5萬盧比，以在她簡陋的2房住家安裝空調。

她在首都新德里1個貧窮的社區告訴法新社：「以前我會睡在露台上，但最近天黑後還是好熱，空調已成為必需品。」

儘管目前印度僅約7%家庭擁有冷氣，該國已是全球成長最快的冷氣市場。

專家指出，如此蓬勃的成長趨勢，意味全球人口最多的印度需要3倍的電力生產才能滿足需求。

根據政府聲明，擁有14億人口的印度已是全球第3大溫室氣體排放國。2024到2025年度預計該國將燃燒10億公噸的煤炭。

根據氣象部門資料，2024年是印度自1901年有紀錄以來最熱的1年，炎熱高溫與氣候變遷導致的全球極端天氣模式相符。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

2024年5月新德里遭熱浪侵襲，氣溫追平當地於2022年創下的歷史性高溫攝氏49.2度。

酷暑高溫還會使馬路上的柏油融化，置數以百萬計民眾於險境。根據政府當局的統計，2012到2021年間，印度有近1萬1000人死於中暑。（譯者：李佩珊/核稿：施施）1140512