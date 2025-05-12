饒舌歌手吹牛老爹遭控性販運 美聯邦法院將開庭

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（中央社紐約11日綜合外電報導）美國知名饒舌歌手吹牛老爹（Sean“Diddy”Combs）被控多年來犯下駭人的性虐待行為，有關他所涉性販運案預定明天在聯邦法院開庭陳述。

現年55歲的美國饒舌音樂先驅吹牛老爹對所有指控均不認罪，其中包括一項涉嫌組織犯罪的指控，稱他是性犯罪集團首腦，利用威脅和暴力手段，脅迫他人參加毒品助興的性派對。

負責決定吹牛老爹命運的12名陪審員和6名候補陪審員將於明天一早確定，這一過程之前被推延，因為法官蘇布拉瑪寧 （Arun Subramanian）擔心候選人可能會在週末「臨陣退縮」。

吹牛老爹曾是音樂界的重量級人物長達數十年，如今顯得蒼老，曾經烏黑的頭髮現在已變灰白，他獲准穿著便服出庭。

這位曾經的饒舌音樂製作人和全球超級巨星一旦罪名成立，恐怕會在牢裡度過餘生。吹牛老爹在將饒舌音樂推向主流方面扮演關鍵角色。

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檢察官指控吹牛老爹舉辦具脅迫性和犯罪性的性派對，這些派對也被稱為「怪胎派對」（freak-offs）。

但他的辯護律師表示，這些事件其實完全是雙方自願的，只不過是吹牛老爹「開放式」生活方式的一部分。 （譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1140512