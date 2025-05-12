國教院：近5成護理生因家人期望選讀 2成想轉學

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（中央社記者許秩維台北12日電）今天是國際護理師節，國家教育研究院調查，近5成護理生是因家人期望而選讀護理科系；另一項資料庫分析顯示，2成1護理科系學生想轉學，護理人力荒恐從校園階段就埋下隱憂。

國家教育研究院今天發布新聞稿指出，為瞭解國內護理教育的現況，國教院於4月下旬至5月上旬針對691名護理系學生和871名現職護理師分別進行問卷調查，同時透過內部資料庫進行資料分析。

根據國教院研究發現，國內護理科系學生選讀的主因以「課程有前途」（68.8%）居首，但有49.5%的學生是基於家人期望入學，這群因家人期望而就讀的學生，在學校適應性上表現也較差。

在適應面向上，國教院研究顯示，護理科系學生的學校歸屬感與專業認同感偏低，以110年資料為例，有2成1的學生想轉學，這些學生普遍對未來職涯缺乏清晰規劃，對護理工作的現實挑戰也抱持較高疑慮。

在現職護理師方面，國教院表示，他們的心理壓力與倦怠感明顯偏高，對護理工作的認同、支持感與滿意度普遍不足，高壓工作情境、情緒耗竭也拉低工作滿意度，即使多數選擇繼續從業，但若無法有效改善職場條件與心理健康支持，未來護理人力穩定性將面臨更大考驗。

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為回應護理科系學生面臨的困境，國教院認為，未來招生策略應強調職涯多元發展，例如臨床專業、長照、健康促進、社區醫療、海外發展等不同面向的職涯道路；學習過程中增加真實場域體驗與現職護理師分享會，讓學生能更早理解護理工作的實務挑戰，減少落差感。

國教院建議，應在護理科系一年級設立結構化的支持機制，如學習策略與自我探索課程、導師輔導制度、職涯諮詢機制，強化實作與多元學習模式，教育單位與實習機構也應設立心理健康支持系統、彈性化實習安排，並提供生涯探索；政府與醫療機構則應透過政策宣導與社會行銷，改善護理形象，提升社會對護理專業的肯定。（編輯：陳清芳）1140512