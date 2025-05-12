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超高齡社會長輩事故攀升 雲林20場交安情境講座開跑

2025/5/12 15:00（5/12 15:16 更新）
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為減少高齡者及其他弱勢族群在交通事故中的傷亡，雲林縣政府即起舉辦20場次交通安全講座，以情境演繹方式呈現常見交通危險情境，並針對銀髮、外籍勞工等提供交通安全教育。中央社記者姜宜菁攝 114年5月12日
為減少高齡者及其他弱勢族群在交通事故中的傷亡，雲林縣政府即起舉辦20場次交通安全講座，以情境演繹方式呈現常見交通危險情境，並針對銀髮、外籍勞工等提供交通安全教育。中央社記者姜宜菁攝 114年5月12日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）為減少高齡者及其他弱勢群體在交通事故中傷亡，雲林縣府即起舉辦20場次交通安全講座，以情境演繹呈現常見交通危險，並針對銀髮、外籍勞工等族群提供量身訂制交通安全教育。

根據雲林縣警察局「113年雲林縣事故診斷分析」，雲林縣2022至2024年來因交通事故死亡人數，平均每10萬人就有25.4人，且3年來每年平均造成168人死亡，以機車類型事故占64%，其中有46%為高齡者，常見的主要為自撞及交岔路口碰撞。

張麗善表示，雲林縣已邁入超高齡社會，老年人口比例達21.38%，使得高齡者在道路交通事故中受害比率逐年攀升，為減少高齡者及其他弱勢群體在交通事故中傷亡，從今天起至9月舉辦20場次交通安全講座，以情境演繹方式呈現常見交通危險，讓民眾了解交通安全重要性。

雲林縣政府新聞處長陳其育說，縣內事故違反號誌或指揮、酒後駕車、未配戴安全帽、未依規定讓車、車速或未依規定減速、未依規定轉彎或迴轉等6項數值高於全國平均值。

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陳其育指出， 20場次交通安全講座，除有「路老師」與民眾講解交通安全相關法規，另外也會以體驗式，實際出動道具，透過老師與民眾互動，幫助更了解交安。

另外，考量外籍勞工可能對台灣交通法規不熟悉，推出多語言交通安全課程，幫助外籍勞工理解台灣交通規範，進而降低外籍勞工因文化差異或語言障礙造成交通違規。（編輯：陳仁華）1140512

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