加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹市消防局火災鑑定實驗室擴充 獲認證揭牌啟用

2025/5/12 16:30（5/12 16:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市消防局火災鑑定實驗室擴建並添購儀器後，日前通過全國認證基金會（TAF）認證，12日正式舉辦揭牌儀式，新竹市代理市長邱臣遠（前右4）、消防局長李世恭（前右3）等人出席。中央社記者魯鋼駿攝 114年5月12日
新竹市消防局火災鑑定實驗室擴建並添購儀器後，日前通過全國認證基金會（TAF）認證，12日正式舉辦揭牌儀式，新竹市代理市長邱臣遠（前右4）、消防局長李世恭（前右3）等人出席。中央社記者魯鋼駿攝 114年5月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市消防局表示，經中央補助經費對竹市消防局火災鑑定實驗室進行擴建並添購儀器後，3月通過全國認證基金會（TAF）認證，今天正式揭牌啟用，將能提升火災調查能量。

新竹市消防局舉辦火災鑑定實驗室擴充完工暨通過認證揭牌儀式，新竹市代理市長邱臣遠、消防局長李世恭等人到場，刑事鑑識專家李昌鈺在美國錄製影片給予肯定及祝福。

邱臣遠表示，竹市消防局火災鑑定實驗室自民國90年開始運作，持續發揮火災鑑識專業，支援刑案偵辦與法院判決，為強化專業效能與科學調查能力，成功爭取中央補助經費進行擴建與線路重建，竹市府斥資添購儀器。

李昌鈺透過影片說，每場火災的背後都有等待解釋的真相，火災鑑定實驗室就是讓真相得以重現的守門人，一定要用科學證據找出真相，未來才能預防火災，保護人民。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

竹市消防局新聞資料表示，去年8月正式向TAF申請認證，歷經初審、實地訪查及缺失改善等流程，今年3月取得「測試實驗室」認證，成為全國第6座、6都以外首座獲此認證的火災鑑定實驗室。

消防局指出，未來可透過精準跡證分析與正確起火原因研判，對提升竹市整體公共安全，特別是在新竹科學園區等高風險場域的火災預防，將發揮重大助益。（編輯：管中維）1140512

邱臣遠
2024新竹香山濕地藝術季 獲美國繆思設計銀獎桃竹竹苗首長會 提產業應變平台4聲明迎對等關稅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：