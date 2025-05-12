竹市消防局火災鑑定實驗室擴充 獲認證揭牌啟用

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（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市消防局表示，經中央補助經費對竹市消防局火災鑑定實驗室進行擴建並添購儀器後，3月通過全國認證基金會（TAF）認證，今天正式揭牌啟用，將能提升火災調查能量。

新竹市消防局舉辦火災鑑定實驗室擴充完工暨通過認證揭牌儀式，新竹市代理市長邱臣遠、消防局長李世恭等人到場，刑事鑑識專家李昌鈺在美國錄製影片給予肯定及祝福。

邱臣遠表示，竹市消防局火災鑑定實驗室自民國90年開始運作，持續發揮火災鑑識專業，支援刑案偵辦與法院判決，為強化專業效能與科學調查能力，成功爭取中央補助經費進行擴建與線路重建，竹市府斥資添購儀器。

李昌鈺透過影片說，每場火災的背後都有等待解釋的真相，火災鑑定實驗室就是讓真相得以重現的守門人，一定要用科學證據找出真相，未來才能預防火災，保護人民。

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竹市消防局新聞資料表示，去年8月正式向TAF申請認證，歷經初審、實地訪查及缺失改善等流程，今年3月取得「測試實驗室」認證，成為全國第6座、6都以外首座獲此認證的火災鑑定實驗室。

消防局指出，未來可透過精準跡證分析與正確起火原因研判，對提升竹市整體公共安全，特別是在新竹科學園區等高風險場域的火災預防，將發揮重大助益。（編輯：管中維）1140512