稱罷團社會邊緣人惹議 林沛祥：遺憾遭政治操作

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）國民黨立法委員林沛祥昨天在談話性節目指罷免團體是社會邊緣人的集合體，引起議論。林沛祥今天說，有任何奇怪扭曲的語言，甚至是刻意政治操作的語言，他感到遺憾。

林沛祥昨天在政論節目說，他一直認為罷團是一些社會邊緣人的集合體， 因為這些社會緣人需要人家的關懷，需要有些他們繼續撐下去的價值和信仰，所以他們聚集在一起。

林沛祥談話影片在社群媒體流傳，有網友說，「林沛祥來添柴火了」，也有網友說，嫌自己（林沛祥）連署書不夠多就直說。

民進黨基隆市議員張之豪在臉書（Facebook）指出，包含前基隆市府民政處長張淵翔、前國民黨基隆市黨部主委吳國勝、國民黨基隆市黨部仁愛區主任張金發、黨工紀文荃已被收押禁見，現在有9人因為罷免他而被收押禁見或交保候傳，請問他們也都是社會邊緣人嗎。

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基隆市議會今天召開定期會，林沛祥受訪指出，他真的認為社會對於任何一名社會邊緣人要多一點關懷，多一點正面能量來幫助他們，在生活等各方面讓社會邊緣人過得更好。

林沛祥表示，畢竟台灣是先進國家，是民主自由法治的國家，善良的人居多。有關社會邊緣人，社會都應盡最大的力量，讓他們在台灣、中華民國享有更美好的生活。至於有任何奇怪扭曲的語言，甚至是刻意政治操作的語言，身為國會議員，身為中華民國國民，他感到遺憾。（編輯：林恕暉）1140512