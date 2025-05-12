6旬男倒在嘉義醫院門口OHCA 鬼門關前搶回生命

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（中央社記者姜宜菁嘉義市12日電）嘉義市64歲男子上月突然倒在衛生福利部嘉義醫院門口，呈現OHCA，經診斷為急性心肌梗塞，心臟內科主治醫師羅勖中率隊緊急搶救，病患已康復出院，日前回診頻頻感謝救命之恩。

衛福部嘉義醫院今天發新聞稿指出，1名男子上月21日突然昏倒在醫院大門口，保全人員即時通報急診室，醫療團隊初步判斷為到院前心肺功能停止（OHCA），並出現心室纖維顫動（VF）。

急診醫護團隊第一時間給予心肺復甦術（CPR）、電擊除顫及氣管插管等緊急處置，成功讓患者恢復自主心跳，並迅速轉入心導管室，由羅勖中緊急接手治療。

經心導管檢查發現，患者冠狀動脈幾乎完全阻塞，為急性心肌梗塞。團隊進行冠狀動脈介入治療，短時間內開通阻塞血管並植入支架，爭取到救命的黃金時間。

羅勖中表示，病患有三高和糖尿病，發病前出現胸悶情況，原訂發病當日要掛號檢查，沒想到還沒到診間就出事。

羅勖中指出，急性心肌梗塞導致的心跳驟停，若未即時處置，死亡率極高。能夠讓患者在短時間內恢復心跳並保持清醒，仰賴的是整體醫療團隊的無縫接力與高度默契。。

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羅勖中提醒民眾，心肌梗塞主要危險因子有高血壓、心臟病家族史、抽菸等，當出現胸悶、冒冷汗、暈眩或上半身出現麻痺症狀時，病患應及時就醫治療。

院方指出，患者已康復出院，日前返院回診時，多次向醫療團隊致謝，讓他得以從鬼門關前生還，重新擁抱生命。（編輯：李淑華）1140512