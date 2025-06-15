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以伊連3天交火 耶路撒冷與特拉維夫警報大作

2025/6/15 08:41
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（中央社德黑蘭15日綜合外電報導）伊朗國營電視台今天凌晨宣布，伊朗向以色列發射新一波飛彈，這是兩個敵對國家連續第3天交火。

根據法新社，伊朗國營電視台在當地時間凌晨3時10分（台灣時間7時40分）左右報導：「『實踐承諾行動3』（Operation Honest Promise 3）的新一波攻勢幾分鐘前展開。」並同步播放以色列的直播畫面。

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法新社記者表示，今天清晨耶路撒冷與特拉維夫響起空襲警報與爆炸聲。

以色列軍方在社群平台X發文表示，全國數十個城市與社區響起警報時，數以百萬計的以色列人正「朝避難所奔跑」。（譯者：陳昱婷）1140615

#耶路撒冷
#以色列
#伊朗
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