中研院工程科學新科5院士 專長領域醫學到火箭

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（中央社記者張雄風台北7日電）中研院今天公布第33屆新科院士，工程科學組共5名學者當選，專長領域跨越醫學工程、液晶顯示器、多媒體運算、半導體及火箭研究等。

中研院今天召開第34次院士會議記者會。中研院院士會議先前因COVID-19疫情延宕2年，今年終於在4日至7日舉辦第34次院士會議，並選出第33屆新科院士，共19名學者當選。

19名新科院士中，工程科學組占5名。其中現職梅奧診所醫學院John和Posy Krehbiel骨科名譽教授安介南，專長為生物力學、生物醫學工程、骨科及復健領域。

安介南是人工關節置換手術的開創者，如今美國每年執行超過150萬次的關節置換手術；他也是彈性成像技術的發明者，這個工具被許多研究人員和醫療專業人員用於運動損傷或肌肉減少症等，對肌肉和肌腱進行適當的診斷和治療。

現職為美國中佛州大學講座教授吳詩聰，以顯示科學及技術見長，他在液晶雙折射率的物理起源取得開創性的發現，也發明新型的反射式平板液晶顯示器（LCD）；他與群創光電共同擁有38項美國專利、友達光電9項美國專利及工研院5項美國專利。

美國南加州大學電機及計算機傑出教授及William H. Hogue講座教授郭宗杰，擁有的30件相關專利已被許多公司商業化為商品。此外，由他與兩名指導過的博士生一起創辦南灣電影科技公司，現在在世界各地提供300個就業機會，協助2D至3D轉換技術及視覺效果。

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現職IBM Thomas J. Watson研究中心科技策略副總栽、IBM Fellow的陳自強，過去30年帶動半導體微電子技術研發與創新；他在1981年開發並確定所有哈伯太空望遠鏡主鏡與副鏡鍍膜參數，被認為不只達到NASA所列下的各種規格，在光學反射性能上更超越規格要求。

現任國家中山科學研究院飛彈火箭研究所顧問蘇玉本，是航空太空推進、動力與系統工程學科的國際首席專家之一，在航空太空推進，他在資源極度缺乏的情況下，自主開發一系列火箭飛彈，成就斐然。（編輯：唐聲揚）1110707