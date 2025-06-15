波蘭最高院授權13投票站重計選票確認選舉公平性

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（中央社記者彭維楀華沙14日專電）波蘭最高法院（Sąd Najwyższy）12日裁定，授權對總統決選中涉及13個投票站的選票重新計票，以回應有關兩位候選人之間投票差距存在違規的指控。此舉旨在確認計票正確，並強化選舉透明公信力，但可能對最終結果影響有限。

這次波蘭總統大選，由反對黨法律與正義黨（PiS）所提名的候選人納夫羅茨基（Karol Nawrocki）以50.89%的得票率，領先對手特爾扎斯科夫斯基（Rafał Trzaskowski）近37萬票。選後不久，特爾扎斯科夫斯基陣營即開設專屬網站鼓勵民眾回報任何疑似投票違規案件，導致多起申訴湧入。

波蘭最高法院指出，涉及重計的13處投票站將由地區法院法官執行重新計票。其中以在克拉科夫第95區發生票數互換的最嚴重情況，選區代表已通報市政府與選舉委員會處理這項問題。

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根據波蘭Zet廣播電台報導，選舉數據分析人士庫巴耶克（Jakub Kubajek ）表示，計票偏差的誤差估計僅約2000票，對37萬票的差距影響極小，重計被視為確認程序而非扭轉選情。

截至12日，波蘭已收到108件選舉違規申訴，預計16日截止收件。處理這些申訴的是專責於選舉與公共事務的特別審查與公共事務院（Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych）。然而此機構的合法性因為法官任命方式，受現任政府與歐盟法院質疑，因此法院現行重計機制在法理上仍具爭議。（編輯：韋樞）1140615