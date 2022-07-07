中研院人文組新院士 歐陽文津李豐楙李怡庭獲選

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）中研院今天公布新院士名單，共19人當選，其中人文及社會科學組有3人，包含倫敦大學亞非學院阿拉伯文學與比較文學教授歐陽文津、台灣大學特聘教授李怡庭以及政大名譽講座教授李豐楙。

中央研究院4日至7日舉行為期4天的院士會議，並於今天公布新科院士名單，共19名學者專家當選，另有5人票數通過門檻，但國籍待確認。

19名獲選者中，人文及社會科學組有3人，包含倫敦大學亞非學院阿拉伯文學與比較文學教授歐陽文津、台灣大學經濟系特聘教授李怡庭以及政治大學名譽講座教授李豐楙。

其中，歐陽文津在利比亞長大、畢業於的黎波里大學阿拉伯語系，在紐約哥倫比亞大學取得中東研究博士，曾於哥倫比亞大學、芝加哥大學和維吉尼亞大學教授阿拉伯語言與文化，目前是倫敦大學亞非學院（SOAS）阿拉伯文學與比較文學教授。

歐陽文津的學術關懷主要聚焦在關涉文學研究的各類學科議題，函括區域研究、比較文學與世界文學，她個人的學術研究計畫及其與學界的合作計畫，展拓了學科研究的疆界，也提供學界研究門徑的新方向。

歐陽文津的學術研究，也讓她在2018年獲選為英國國家學術院院士，成為116年來首名獲此殊榮的台裔學者，如今更成為中研院的新科院士。

另一名新院士李豐楙為台灣「土產」院士，其獲得政治大學中國文學研究所博士後，在國內多所大學任教，現也為中央研究院中國文哲研究所兼任研究員，專長為道教文化、道教文學及華人宗教。

其在道教神仙研究上有兩個特點，一是從多面性解釋其變化規律，提出本相、變相、萬變不離其本的論點，論證其間存在的連續性，二則考察封神制的變化，即「道封制」與「朝封制」的互動關係。

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而新院士李怡庭專長為貨幣理論、銀行與金融與市場、總體經濟理論，其於美國賓夕法尼亞大學取得經濟學博士後，旋即回台灣開始學術生涯，到目前為止已累積發表的學術論文，包含1篇刊登於經濟類排名前3名的文章，7篇刊登於經濟類排名前10名的文章，以及5篇發表於頂級領域的期刊等。

李怡庭在貨幣理論、貨幣政策及信用與銀行的相關研究具有卓越的貢獻，她的研究回答了當今貨幣與金融政策許多主要的問題，不但是貨幣經濟學領域的領導者之一，也是一名享譽國際且具影響力的學者。（編輯：陳政偉）1110707