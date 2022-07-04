中研院未來方向 廖俊智：朝3大目標前進

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（中央社記者張雄風台北4日電）中研院今天召開第34次院士會議，院長廖俊智於院務報告時表示，將以成就全球頂尖研究、善盡社會關鍵責任、延攬培育卓越人才等3大目標持續前進。

中央研究院今天召開第34次院士會議，下午頒發院士證章，並進行院務報告。

此次會議原訂2020年舉行，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延至今年，也是史上首度以實體和視訊方式同步進行。

中研院院長廖俊智下午頒發院士證章，包含中研院數理科學組3人、工程科學組2人、生命科學組4人、人文及社會科學組1人。

廖俊智於院務報告時表示，在2019年學術行政前瞻規劃會議（草山會議）中，擬訂中研院未來5至10年的3大目標，將持續努力，包含要成就全球頂尖研究、善盡社會關鍵責任、延攬培育卓越人才。

廖俊智細數過去4年中研院研究成果，如數理科學領域研究人員與全球科學家攜手合作，參與「事件視界望遠鏡」（EHT）計畫，成功拍攝銀河系中心的黑洞影像；生命科學領域研究團隊發現細胞分裂過程的第3種可能性「無合成分裂」，顛覆過去百年來細胞分裂學說，對於未來探究細胞生理機制有革命性影響。

另外在COVID-19防疫相關研究，廖俊智指出，包含全球首款新冠病毒檢測晶片技術、疫苗研發、開發新冠病毒預防及治療性抗體、抗新冠病毒藥物等。

社會關鍵責任方面，廖俊智提到，為了邁向2050淨零排放，中研院協助零碳科技研發，如去碳燃氫、地熱、海洋能等，期望以這幾個層面，實際解決台灣能源問題；另外量子科技在世界各地急速發展，中研院也在南部園區設立量子科技研發基地，及早投入。

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延攬及教育人才部分，廖俊智指出，中研院努力擴展科普、知識傳播，如中研講堂、開發博物館，以及「研之有物」出版等；過去4年間成功延攬5名國外人才，擔任生物化學所等5個單位的所長。

中研院第34次院士會議自今天起至7日結束，明天專題討論邀請行政院政務委員唐鳳與談；5日至6日展開院士暨名譽院士選舉閉門分組審查，預計7日進行院士選舉。（編輯：張雅淨）1110704