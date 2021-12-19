曾迷惘流連網咖 教官詹宗龍創新教學翻轉國防課

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（中央社記者許秩維台北19日電）明道中學教官詹宗龍年輕時曾因迷惘而流連網咖，後來從軍中轉任教官，用創新教學翻轉國防課無聊、跟不上時代的刻板印象，獲師鐸獎肯定，也獲選教育家部落格人物典範。

教育部今天新聞稿指出，詹宗龍求學時，因為找不到唸書方法，上課總是聽不懂也不感興趣，即使熬夜唸書卻依然考不及格，只能隨波逐流，後來雖勉強就讀軍校，卻依然於假日流連網咖，企圖從網路世界尋求自我認同。

在偶然機會下，詹宗龍讀到公益平台文化基金會董事長嚴長壽所著的「總裁獅子心」，從中看見一個與自己截然不同的人生，並進而反思，也讓22歲的他決心轉換跑道報考教官，他告別網咖人生，積極攻讀研究所，直到8年後終於順利考取，並進入台中明道高中擔任教官。

「書隨便你怎麼教，只要把學生管好，就是教官的基本工作」，詹宗龍記得剛進入校園，主任教官對他的期許是「管」學生，而非「教」學生，但他認為站上講台就是教師的角色，他希望好好投入教育工作，改變學生的未來。

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詹宗龍開始投入創新教學，透過分組討論、發表、統整等與學生共好的上課方式，帶領學生培養自主學習、口語表達、資料收集、批判思考等能力，誘發高學習動機，將學生眼中「無聊到爆、跟不上時代」的國防課，翻轉成充滿活潑論述與思辯的創新課程。

「我不是在教國防，而是在教人生」，詹宗龍提到，國防課不播軍教片，禁忌話題也可以是教學題材，因為這才是真實人生；站在學生角度傾聽問題，設計他們需要的課程、培養帶得走的能力，當老師為了學生努力成為更好的老師，學生就可能為了成為更好的人而努力，這就是他認為的教育。（編輯：黃世雅）1101219