刮刮樂中獎資訊未完整揭露 財政部2023年起改善

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（中央社記者陳俊華台北7日電）審計部查核發現，部分刮刮樂彩券中獎率及回本率落差頗大，相關資訊未充分完整揭露；財政部已研議規劃自民國112年第1季起，在彩券背面揭露整體中獎率等獎金結構資訊，以強化資訊透明度。

審計部最新公告指出，現行第4屆（民國103至112年）公益彩券發行機構是中國信託銀行，委託台灣彩券股份有限公司發行公益彩券。依公益彩券管理辦法規定，發行機構應在彩券券面或券背記載彩券名稱、彩券價格、開獎日期及開獎結果的公布方式等事項。

審計部說，據台彩公司官網公開資訊，有關刮刮樂彩券券面及券背所記載事項，包括該期的主題、售價、玩法說明、兌獎截止日等資訊，符合上述規定。

審計部指出，111年3月查核發現，部分刮刮樂彩券的中獎率及回本率落差頗大，但彩券券面及券背未充分完整揭露這些資訊，導致民眾購買時無從知悉；且要連結到台彩公司官網銷售資訊專區，才可進一步查閱相關資訊。

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審計部說，相較於英國、日本等國公益彩券中獎資訊揭露，除在官網設置專區公告供民眾查詢，另在彩券券背還有記載總發行量、各獎獎項或平均中獎率等資訊，顯見台灣的刮刮樂彩券中獎資訊揭露透明度尚有不足，不利消費者即時查閱。

審計部表示，6月函請財政部研謀改善後，財政部已研議規劃在彩券券背揭露當期總發行張數、各獎項數或整體中獎率等詳細資訊，並預計在112年第1季上市的刮刮樂彩券完成資訊揭露修改作業，以強化資訊透明度。（編輯：林克倫）1110807