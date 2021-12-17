丁特控道具機率不實 遊戲橘子提民事訴訟

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（中央社記者吳家豪台北17日電）知名直播主丁特日前控訴手遊「天堂M」道具製作成功率低於官方公告數字，代理商遊戲橘子今天發布聲明表示，丁特持續散布不實資訊詆毀公司，遊戲橘子已於12月10日對丁特提起民事訴訟，未來將不再主動發布或回應本案相關訊息。

聲明指出，網路直播主丁特持續散布不實資訊詆毀遊戲橘子，雖遊戲橘子始終保持善意、開放的態度多次與丁特溝通、說明，但丁特仍變本加厲，繼續一意孤行，已嚴重危害遊戲橘子股東權益及商譽。

聲明指出，遊戲橘子向來恪守政府法規，也遵守與合作廠商的合約規範。此案經多個公務機關調查、說明後，並未認定遊戲橘子有廣告不實的狀況。

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遊戲橘子表示，丁特透過不實言論獲取可觀流量與利益，從他的自行言論也可證實。而網路產業瞬息萬變，經常創造出新型態商業行為，丁特是擁有聲量的公眾人物，並藉直播及流量而獲利，應負起身為公眾人物在法律上應盡的查證義務，也不應持續散播不實訊息。

因此，遊戲橘子於今年12月10日對丁特提起民事訴訟，未來遊戲橘子將遵行司法程序與判斷，將不再主動發布或回應本案相關訊息。（編輯：楊凱翔）1101217

影片來源：Dinter

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