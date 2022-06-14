天堂M紫布機率宣稱不實 公平會罰遊戲橘子200萬元

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天堂M線上遊戲在2019年座談會中稱「台版機率跟韓國一模一樣」，事後遭玩家檢舉機率宣稱不實。（圖取自公平會網頁ftc.gov.tw）

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（中央社記者蘇思云台北14日電）公平會今天表示，線上遊戲「天堂M」的國內代理商遊戲橘子，因為對遊戲機率宣稱不實，開罰新台幣200萬元，也是國內首宗因遊戲業者機率宣稱不實而遭公平會開罰的案例。

公平會今天發布新聞稿，遊戲橘子公司為銷售「天堂M」線上遊戲，在2019年12月舉辦「天堂M：NCSOFT原廠來台玩家座談會」，其中螢幕刊載問答題目：「可以公開活動製作、抽卡、合成的機率嗎？」，現場答覆：「台版機率都是跟韓國一模一樣的」，事後遭玩家檢舉機率宣稱不實。

公平會調查後發現，天堂M線上遊戲關於「傳說製作秘笈（刻印）」（下稱紫布）製作機率，自2019年10月起韓版以201個材料始得製作1次紫布，設定機率為10%，惟台版以99個材料始得製作1次紫布，設定機率為5%，兩者顯為不同。

公平會指出，遊戲橘子公司舉辦座談會透過螢幕刊載問題及現場人員回答，並表示「遊戲機率跟製作的部分⋯⋯基本上台版官網就是比照韓版⋯⋯不用擔心我們去竄改機率」，惟未就台版與韓版設定不同的內容詳加說明，可能使消費者誤認兩者機率相同並誘發做成交易決定。

公平會在今年6月9日第1602次委員會議通過，遊戲橘子公司就足以影響交易決定之服務內容為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第4項準用第1項規定，處200萬元罰鍰。

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公平會表示，業者對於遊戲機率的表示或表徵，除了紙本、電視、網路等廣告外，凡是直接或間接使大眾共見共聞的傳播行為，例如本案舉辦商品（服務）座談會或說明會等，因為具有招徠效果且足以影響交易決定的重要事項，所以都是公平交易法第21條不實廣告規定的檢驗對象。

公平會呼籲，台灣線上遊戲產業盛行，玩家人數眾多，網路遊戲業者之營業收入或付費玩家之交易金額在全球均名列前茅。遊戲機率對玩家而言，屬於重要交易資訊，優質的機率宣稱及透明機制，才是吸引玩家投入並讓遊戲產業更上一層樓的最佳策略。（編輯：翟思嘉）1110614