救經濟保就業 中國一口氣放行60款線上遊戲上市

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（中央社台北7日電）中國去年7月起強力監管遊戲業，曾8個多月不審批新款本土遊戲上市，導致產業萎縮及失業問題。繼4月放行45款遊戲後，中國官方今天再一口氣審批通過60款本土遊戲，稍微紓解審批塞車窘境。

澎湃新聞報導，中國國家新聞出版署官網今天發布國產網路遊戲審批訊息，共有60款遊戲獲批，但距離上一次4月8日通過45款遊戲審批，已有60天之久。這段期間，整個5月份並沒有任何中國本土線上遊戲通過審批。

根據報導，這60款遊戲的出品商，包括完美世界、波克科技、英雄互娛等中國遊戲大廠。而受這一利多消息影響，在美股上市的中概遊戲股盤前價格大漲，其中嗶哩嗶哩飆漲逾5%，網易、鬥魚也大漲2.5%。

在今年4月8日前，中國官方再上一次放行本土線上遊戲是在2021年7月22日，相隔長達8個半月。

中國官方對遊戲業的強力監管，對遊戲產業造成嚴重影響，其中包括大量遊戲商、開發工作室關門，引發失業問題。由於投入遊戲產業的年齡層相對偏低，對中國原本沉重的青年人失業壓力更是雪上加霜。

中國遊戲業界人士日前表示，官方4月間重新審批遊戲，其實原本要到夏季才會執行。4月的解禁是因為「經濟扛不住了，尤其是面臨的就業風險」。而網企龍頭騰訊今年第1季開始裁員，就是個特別壞的徵兆。

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這名人士直指，中國遊戲業從業人數應是100萬級的，包括週邊產業更可能影響到1000萬人。而中國遊戲業基本屬於金字塔結構，塔尖的騰訊都不招人，誰敢招人？而騰訊反而裁人，意味著這個行業會裁掉「幾百上千人」。

他說，中國遊戲市場全球第一，且創造的價值遠超過本國市場。對遊戲產業的打擊給中國經濟傷害很大，每年巨大的外匯收入現在沒了。（編輯：邱國強）1110607