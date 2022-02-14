玩手遊學外語 女大生首次日文檢定通過最高級

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中14日電）弘光科技大學國際英語溝通系學生張文馨，家中經濟靠母親做家庭代工賺錢，她除拿獎學金貼補家用，更靠著玩手遊累積實力，首次參加日文檢定就拿下N1好成績。

弘光科大今天發布新聞稿指出，國際英語溝通系大四學生張文馨，參加教育部及學校深耕計畫的「弘愛築夢菁英培育助學金」計畫，首次日文檢定便取得最高等級的N1成績。

張文馨透露，她有一兄一姊，父親在國三時過世，家裡靠著媽媽做家庭代工賺錢，阿嬤因重度失能得請看護幫忙，經濟吃緊。她辦助學貸款念大學，大二時在外語中心擔任工讀生賺錢。

張文馨表示，從未想過日文檢定，得知學校「弘愛築夢菁英培育助學金」計畫，對經濟或文化不利學生有補助，寫計畫完成目標，就能拿獎學金，因此她提出申請，每月領取新台幣2萬元獎學金，還能幫忙媽媽貼補家用。另她參加多益檢定考到745分。

張文馨分享「學外語就是自然學習法，讓自己長期接觸，很快能學會。」她從小就喜歡學習外語，學習方式是長期沉浸在外語環境中，自己喜歡玩手遊，有一款日文手遊遊戲，一玩就是8年，起初她看不懂、也不懂遊戲解說，但因有興趣，慢慢學習，時間久了就學會了。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國際溝通英語系主任鄭景媚表示，近兩年雖全球疫情嚴峻，但依舊鼓勵學生累積國際競爭力，爭取國際交換生、申請雙聯學位，多學習多國語言，為職場做好準備，外語中心利用課餘時間開設英、日、韓咖啡時間，讓學生以喝咖啡輕鬆聊天的方式，邀請各國外師讓學生學習外語，增加口說、聽力機會。

另進修部大三學生王宗昊、陳履軒白天上班，晚上進修念書，利用資源學習日文，順利申請到日本攻讀雙聯學位、當交換生。（編輯：陳政偉）1110214