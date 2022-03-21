手遊原神爆紅 紐時：中國正改變全球電子遊戲業

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（中央社台北21日電）中國手機遊戲「原神」近年爆紅，美國「紐約時報」報導，在年產值2000億美元的全球電子遊戲業，「原神」紅遍全球象徵中國遊戲業興起，挑戰美日兩國的主導地位。

據紐時18日的報導，「原神」於2020年底發表，由總部位於上海的米哈遊公司開發，是中國遊戲業首個紅遍全球的手機遊戲。監測公司Sensor Tower表示，「原神」上市第一年就賺了20億美元，創下手遊紀錄。

報導說，「原神」雖是免費遊戲，卻創造了大量收益， 它的成功代表中國正改變長期由美日兩國主導、年產值2000億美元的全球電子遊戲產業。

研究公司Niko Partners表示，日本開發商4年前仍壟斷著市場，但目前日本排行前100名的手機遊戲，約有1/3來自中國。

報導引述日本福岡遊戲開發商二木幸生說，「『原神』很棒，在技術、藝術和娛樂性上，行業的人都認為『我們有麻煩了』」。

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二木幸生表示，日本遊戲業最大威脅並非中國，問題還是與日本老齡化、市場萎縮、授權協議、公司不接受新創意有關，「沒有日本公司願意出錢，讓我們公司製作想做的遊戲，中國公司最認可我們，在投資項目中，我們還可以保留全部智慧財產權」。

但報導分析，「原神」依賴日本軟實力，證明中國軟實力有限。多年來，中國遊戲業與世隔絕，官方嚴格審查下，導致創作土壤缺乏，讓電子遊戲業難以製作紅遍全球的原創內容，儘管中國已有技術，卻仍缺少原創創意。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1110321