中國網路新規：未成年人遭網路霸凌可要求刪帳號

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（中央社台北14日電）中國國家互聯網信息辦公室擬定未成年人網路保護新規，今天公開徵求意見。新規規範，受到網路霸凌未成年人和其監護人有權要求平台關閉或刪除帳號，平台接獲通知必須立即採取必要措施。

中國國家網信辦公告的「未成年人網絡保護條例（徵求意見稿）」提到，網路產品和服務提供者應設置未成年人和其監護人便捷的通知管道，在受到網路霸凌時可以立即通報和保全證據。

這項新規指出，遭受網路霸凌的未成年人和其監護人，有權通知網路產品和服務提供者採取刪除、封鎖、切斷鏈接、限制帳號功能、關閉帳號等必要措施。網路產品和服務提供者接到通知後，應當及時採取必要措施予以制止，防止訊息擴散。

新規並要求不得誘導未成年人參與應援集資。網路遊戲、直播、音頻、視頻、社交平台等網路服務提供者必須採取措施去防範和抵制流量至上等不良價值取向，不得設置以應援集資、投票打榜、刷流量和控制評論等主題的群組，也不得誘導未成年人參與這些網路活動。

這項徵求意見稿再次聚焦如何防止未成年人沉迷於網路，除要求加強學校教育、監護人干預外，也明確平台應備的責任義務，必須完善遊戲「實名制」規定，針對未成年人使用網路遊戲、直播、社交平台等設置青少年模式，使用時段、時長、功能和內容等方面要依據國家相關規定。

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中國社會關注未成年人網路遊戲成癮問題。中國國家新聞出版署2021年8月才發布「關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知」。

這項通知要求，嚴格限制向未成年人提供網路遊戲服務時間，所有網路遊戲企業僅可在週五、週六、週日和法定節假日每天下午8時至9時向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲服務。（編輯：李雅雯/邱國強）1110314