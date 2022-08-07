洛杉磯選出台美小姐 在美傳承台灣人認同

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大洛杉磯台灣會館6日舉行2022年台美小姐決選晚會，由即將就讀史丹佛大學的張芳瑜（Tiffany Chang）奪得后冠。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年8月7日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）洛杉磯台僑團體舉行台美小姐選美，奪得后冠的張芳瑜表示，很榮幸代表自己出身的台灣傳統，強調「如果對自己認同沒有決心，那麼別人就會強加在我們身上」。

台僑團體「大洛杉磯台灣會館」舉辦台美小姐（Miss Taiwanese American）選美有20年歷史，歷經COVID-19疫情停辦之後，6日在一家飯店的宴會廳舉行2022年台美小姐選拔，10名佳麗進入決賽，約500人到場觀賽。

拿下后冠的張芳瑜（Tiffany Chang）是在美國出生長大的台灣人第二代，將在今年秋天前往史丹佛大學（Stanford University）攻讀管理科學與工程學系。雖然年紀輕，但她對自己的台灣文化背景與女性身分有堅定的認同。

張芳瑜在才藝表演單元展示了一台自製的機器人，一邊在螢幕上播放自己從收集材料到組裝的過程，一邊在台上介紹掛著國旗與「我愛台灣」字樣的機器人，還帶著機器人一起走台步。

張芳瑜在會後戴著后冠，接受中央社記者訪問。她說自己從小就對科學與工程領域充滿熱情，希望藉由這個場合，展現女性在STEM（科學、科技、工程、數學）領域也能有所成就。

參賽的10名佳麗經過7週培訓，課程內容包括台灣歷史與文化，張芳瑜在對記者說明得獎感言的時候，談到自己對台灣歷史的認識，希望藉由台美小姐的頭銜，在美國發揚台灣人的身分認同。

她說：「我一直以來都想要代表我的台灣傳統，台灣的歷史告訴我們，如果我們不對自己的認同展示決心，那麼別人就會一次又一次強加別的在我們身上。所以我很榮幸可以獲得這個頭銜，利用這個平台在美國代表台美人這個身分認同。」

張芳瑜在機智問答的單元，抽到題目「如何向完全不知道台灣的人介紹台灣？」她在回答這一題的時候，強調身分認同的重要性，列舉台灣獨特的成就，獲得台下熱烈掌聲。

張芳瑜說，台灣文化的獨特與多元源於自身是一個文化熔爐，走過一段漫長的殖民時期，在中國、日本與西方文化的影響下，台灣發展出屬於自己的豐富樣貌。

她表示，台灣融合這些不同的影響力，創造屬於自己獨特的多元文化。台灣的混血特質使得內部各式各樣群體能夠團結起來，共同為了民主而奮鬥。

她最後提到「台灣幾項進步的成就」，包括選出第一位女性總統、在科技領域占有領先地位、擁有世界級的全民醫療制度而且是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。

大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇表示，舉辦這個活動的目的，希望這些優秀的年輕女性，在訓練的過程中更加瞭解自己的歷史，未來在學業或事業上，讓更多美國友人認識台灣。

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全程參與培訓的台美小姐總召楊悅英表示，這場活動呈現了台美人年輕一代的多元成就，奪得后冠的張芳瑜才藝是打造機器人，另外有佳麗是火箭工程師，有佳麗在台上分享自己低落的過往，呼籲社會重視心理健康問題。

獲選第一公主頭銜的另一名參賽佳麗張文瑄（Lillian Chang）身為在航太產業任職的火箭工程師，在才藝表演單元同樣展示她對科學的熱情，用簡單的道具講解火箭升空的原理。張文瑄還特地穿著掛有美國及中華民國國旗的太空人服裝亮相。（編輯：林憬屏）1110807

獲得2022年台美小姐后冠的張芳瑜在才藝表演單元展示自製機器人，強調自己在科學領域的熱情。 中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年8月7日

大洛杉磯台灣會館6日舉行台美小姐選拔，10名參賽佳麗與評審合影。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年8月7日