日治時期240件珍郵 10日起高雄展出

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（中央社記者余曉涵台北8日電）中華郵政公司今天說，10日起在郵政博物館高雄館特展室舉辦「古早ㄟ高雄- 封片珍郵特展」，將展出集郵家顏博政珍藏的日治時期（西元1895至1945年）約240件珍郵。

中華郵政今天發布新聞稿表示，為讓民眾重溫古早高雄的在地風情，中華郵政公司8月10日至10月30日，在郵政博物館高雄館特展室舉辦「古早ㄟ高雄- 封片珍郵特展」，展出集郵家顏博政珍藏的日治時期（西元1895–1945年）約240件珍郵。

中華郵政表示，日治時期日人推行開闢打狗（高雄）港、興建鐵路、填海造陸，開發現今的哈瑪星、鹽埕區、前金區進而逐漸往東邊發展，但隨時代更替，許多當年地景、地貌與經典建築已消失不復可見。

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中華郵政說，這次展出日治時期實寄封，及旗後、哨船頭、哈瑪星、壽山、高雄港、山下町及鹽埕埔等地古早明信片等難得一見的珍貴歷史印記，展場多媒體區亦播放「打狗港 懷舊巡禮」影片。

中華郵政指出，特展期間，凡參觀者憑展場照片打卡或上傳至FB、IG或Google Maps者，即贈特展加字明信片1份，8月10日及13日上午10時，各辦理「從百年前的封片珍郵看見古早ㄟ高雄」講座及珍品導覽1場，參加者亦可獲得特展加字明信片1份。（編輯：謝雅竹）1110808