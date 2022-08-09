拚疫後觀光 台中與青森溫泉姊妹湯產官視訊交流

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台中市觀旅局9日表示，中市與青森縣在2016年締結為姊妹市，雙方長期致力共同行銷溫泉特色及推廣泡湯文化，8日並透過視訊，討論疫後振興溫泉觀光產業及未來雙方交流合作規畫。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年8月9日

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）疫情趨緩，各國邊境逐漸開放，台中市政府觀旅局為疫後國境開放引客做準備，透過視訊與日本青森溫泉姊妹湯公私部門，討論疫後振興溫泉觀光產業及未來雙方交流合作規劃。

觀旅局今天發布新聞稿表示，台中市與青森縣在2016年締結為姊妹市，雙方長期致力共同行銷溫泉特色及推廣泡湯文化，市府非常珍惜與青森縣的情誼。

8日透過視訊交流會，邀請台中市溫泉觀光協會、台中市和平區谷關社區發展協會及溫泉業者，與日本青森縣觀光國際戰略局、平川市政府、青森縣溫泉協議會及青森縣溫泉業者等政府機關及溫泉業者進行視訊交流，為疫後城市觀光與溫泉產業交流努力。

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觀旅局長韓育琪表示，台中有谷關、大坑、東勢、烏日及后里等溫泉地區，其中，谷關溫泉區緣起日本明治時代，與日本淵源甚深，而青森縣因擁有溫泉及豐富自然景色，成為國人赴日旅遊泡湯首選。

韓育琪指出，青森縣2018年曾率團來參加台中世界花卉博覽會及溫泉季活動，近2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，彼此交流暫緩，透過視訊交流會，讓兩地推動溫泉觀光的公私部門齊聚一堂，為推動雙方溫泉產業發展凝聚共識，進行短、中、長期交流合作規劃，待國境開放，達到互為宣傳及送客的加乘效果。（編輯：陳仁華）1110809