北部男淨灘拾獲龍涎香 高雄大學鑑定是上等真品

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北部一名柯姓男子淨灘時拾獲異香怪石，經高雄大學生命科學副教授鄭竣亦（圖）開發的「龍涎香」（Ambergris）檢測技術鑑定，確認柯男撿到的正是珍貴龍涎香。（高雄大學提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月9日

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）北部柯姓男子淨灘拾獲異香怪石，經國立高雄大學生命科學副教授鄭竣亦開發的「龍涎香」（ambergris）檢測技術，確認柯男撿到的是龍涎香上等真品，也是所經手鑑定案中，出自台灣本島海灘首例。

國立高雄大學今天發布新聞稿表示，鄭竣亦開發獨步全球的「龍涎香」檢測技術，日前協助檢測柯姓男子淨灘所拾獲異香怪石，發現「龍涎香素」（ambrein）特有且強烈訊號，除了確認是質地上等的真品，也是所經手鑑定案中，台灣本島海灘（發現）首例。

高雄大學表示，此塊龍涎香為白色、鵝卵石狀外觀，重約146公克，湊近可嗅到特殊香味。

家住北部的拾獲人柯男說，自己熱愛潛水、海洋生態，經常帶著妻小參與淨灘活動，今年2月28日上午與長子散步海灘兼做環保，瞧見一個怪石順著浪潮沖刷上岸，父子倆隨手拾起，走了一段路驚訝聞到此石散發香氣。

後來柯男委託鄭竣亦檢測，得知是貨真價實的龍涎香相當開心。8月4日下午全家南下到校拜訪，由鄭竣亦開立鑑定書。

柯男表示，計畫將龍涎香收藏傳家，若有適當時機也願意公開展覽，希望藉此鼓勵國人重視海廢議題，踴躍響應淨灘、維護海洋生態永續。

鄭竣亦說，這是他經手的數百件鑑定案中，極少數上等真品，且是台灣本島海灘發現首例。鄭竣亦利用「核磁共振光譜」（Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy，NMR）技術，從NMR圖譜中發現「龍涎香素」專屬訊號，確定柯男拾獲的是真品無誤。

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鄭竣亦表示，長期投入龍涎香研究10餘載，接受世界各地委託達數百件累積的數據資料，他開發獨步全球的NMR鑑定技術，相較坊間目測、焚燒、熱針鑽探等偏方，更能精準判斷真偽。

根據研究文獻指出，龍涎香是抹香鯨排泄物（糞便），也就是吞食烏賊、章魚等軟體動物，無法消化部位堆積腸道被分泌物包覆，形成蠟狀硬塊，收錄於「本草綱目」，被視為珍貴藥材；西方則當作高級香水定香劑，俗稱「漂浮黃金」，數量稀少且價格高昂。（編輯：陳仁華）1110809