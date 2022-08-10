更多編輯台推薦新聞：
拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手
文化

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

鬼月限定 基隆委託行街區推殭屍平安符霜淇淋

2022/8/10 17:30（8/10 18:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市委託行街區有業者趁俗稱鬼月的農曆7月推出限定版「殭屍平安符造型霜淇淋」，在霜淇淋貼上以可食用糯米威化紙製作的「符咒」，上頭還寫著慶讚中元、桃花朵朵、平安和中元祭等字樣，一推出就受到消費者喜愛。（基隆市議員童子瑋提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月10日
基隆市委託行街區有業者趁俗稱鬼月的農曆7月推出限定版「殭屍平安符造型霜淇淋」，在霜淇淋貼上以可食用糯米威化紙製作的「符咒」，上頭還寫著慶讚中元、桃花朵朵、平安和中元祭等字樣，一推出就受到消費者喜愛。（基隆市議員童子瑋提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆10日電）鷄籠中元祭正如火如荼展開，基隆市委託行街區有業者趁「鬼月」推出限定版「殭屍平安符造型霜淇淋」，更加碼祭出只要26日前打扮成殭屍，就可免費吃霜淇淋。

業者不僅將店面招牌的公雞與恐龍換上殭屍裝，除有巨峰葡萄、紅茶拿鐵等口味外，更發揮創意在霜淇淋貼上由可食用的糯米威化紙製作而成的「符咒」，上頭還寫著慶讚中元、桃花朵朵、平安和中元祭等字樣，一推出受到消費者喜愛。

店長王挺之今天接受媒體聯訪表示，店內的霜淇淋選用台中出產的巨峰葡萄，以純果汁製作保留果皮和果肉的口感，希望藉此帶給消費者台灣水果最甜美的滋味；26日前只要消費者打扮成殭屍，就可免費獲得1支殭屍平安符造型霜淇淋，買4支還送1只小殭屍公仔，數量有限送完為止。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

位於基隆市仁愛區的委託行街區，早年以販售舶來品聞名，隨著時代變遷逐漸沒落，基隆市議員童子瑋成立「基隆市Yes We Can夢想起飛協進會」推動地方創生，吸引許多青年進駐街區創業，讓逐漸凋零的街區再展活力。

童子瑋接受媒體聯訪表示，每個地方有各自的特色，而委託行是基隆的DNA，也可以說是基隆的歷史縮影，期盼從委託行開始，將仁愛市場、崁仔頂魚市、委託行，及孝三路每個商圈連結在一起，打造成專屬基隆的步行城市。（編輯：陳仁華）1110810

童子瑋
基隆東和大樓鋼筋外露變形 市府：回歸住戶改善
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族