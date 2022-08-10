鬼月限定 基隆委託行街區推殭屍平安符霜淇淋

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基隆市委託行街區有業者趁俗稱鬼月的農曆7月推出限定版「殭屍平安符造型霜淇淋」，在霜淇淋貼上以可食用糯米威化紙製作的「符咒」，上頭還寫著慶讚中元、桃花朵朵、平安和中元祭等字樣，一推出就受到消費者喜愛。（基隆市議員童子瑋提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月10日

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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）鷄籠中元祭正如火如荼展開，基隆市委託行街區有業者趁「鬼月」推出限定版「殭屍平安符造型霜淇淋」，更加碼祭出只要26日前打扮成殭屍，就可免費吃霜淇淋。

業者不僅將店面招牌的公雞與恐龍換上殭屍裝，除有巨峰葡萄、紅茶拿鐵等口味外，更發揮創意在霜淇淋貼上由可食用的糯米威化紙製作而成的「符咒」，上頭還寫著慶讚中元、桃花朵朵、平安和中元祭等字樣，一推出受到消費者喜愛。

店長王挺之今天接受媒體聯訪表示，店內的霜淇淋選用台中出產的巨峰葡萄，以純果汁製作保留果皮和果肉的口感，希望藉此帶給消費者台灣水果最甜美的滋味；26日前只要消費者打扮成殭屍，就可免費獲得1支殭屍平安符造型霜淇淋，買4支還送1只小殭屍公仔，數量有限送完為止。

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位於基隆市仁愛區的委託行街區，早年以販售舶來品聞名，隨著時代變遷逐漸沒落，基隆市議員童子瑋成立「基隆市Yes We Can夢想起飛協進會」推動地方創生，吸引許多青年進駐街區創業，讓逐漸凋零的街區再展活力。

童子瑋接受媒體聯訪表示，每個地方有各自的特色，而委託行是基隆的DNA，也可以說是基隆的歷史縮影，期盼從委託行開始，將仁愛市場、崁仔頂魚市、委託行，及孝三路每個商圈連結在一起，打造成專屬基隆的步行城市。（編輯：陳仁華）1110810