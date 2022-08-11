環保署查不法業者短繳空污費 3人遭起訴

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）環保署今天表示，配合檢警調單位查獲台中市大里區有業者違規排放污染物及短繳空氣污染防制費，檢方以涉犯空氣污染防制法申報不實及刑法詐欺得利等罪嫌將3名業者提起公訴。

環保署發布新聞指出，環保署會同台中地檢署指揮法務部調查局航業調查處台中調查站及保七總隊第三大隊第二中隊等單位，運用智慧勾稽策略鎖定具風險潛勢污染事業，並輔以科技蒐證，查獲上述業者違規排放揮發性有機污染物及蓄意短繳空氣污染防制費，違反空氣污染防制法，並涉犯行政刑罰規定。

環保署並說，全案經台中地檢署偵查終結，以涉犯空氣污染防制法申報不實及刑法詐欺得利等罪嫌，將3名業者提起公訴，最高可處5年以下有期徒刑，並沒收自民國101年起短繳的空氣污染防制費的利益新台幣1億1268萬8472元。

另外，環保署說，有兩筆行政罰鍰。

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首先是業者製程廢氣收集管道有破損廢氣洩漏情事，廢氣流向與許可不符，在空氣污染防制設備效能不足下，發生檢測排放管道空氣污染物甲苯未符合標準等重大違規行為，已違反空氣污染防制法相關規定，台中市政府環保局已處201萬元罰鍰。

業者短繳空污費部分，台中市政府環保局已依據查扣的資料追繳5年內漏繳空污費6256萬4437元。關於空氣污染防制設備效能不足部分，業者已投資2377萬元增設高效能處理設備，藉此提升空氣污染防制能力。（編輯：管中維）1110811