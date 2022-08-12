同志收養家庭聲請釋憲 民團籲大法官儘速審理

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（中央社記者吳欣紜台北12日電）台灣同婚合法已3年，但同志只能收養配偶親生子女、無法共同收養，同志團體協助同志打官司，已有一案法官決定「停止裁判、聲請憲法解釋」，呼籲大法官儘速審理。

現行同婚專法限制，同志只能收養配偶的親生子女，沒辦法共同收養，單身收養的同志若結婚，其配偶跟孩子是法律上的陌生人、無法建立親子關係。

同婚團體彩虹平權大平台協助三組個案提出訴訟，其中有一收養家庭喵喵與圍圍日前已順利透過訴訟成為全台首個同志雙親收養家庭，但判決的效力僅止於個案，仍有許多同志家庭仍受限法律規定，無法成為一家人。

彩虹平權大平台、同志家庭權益促進會、台灣同志諮詢熱線與倡議律師團今天召開聯合記者會，彩虹平權大平台副執行長鄧筑媛指出，彩虹平權大平台協助三組個案提出訴訟，其中一案目前已經正式由法官提出釋憲，希望大法官儘速審理，還給同志家庭應有權益。

同志怡伶與怡如交往11年，兩人於2019年開始收養程序、2020年怡如經法院裁定正式成功收養孩子，但受限與法律規定，孩子雖已經4歲，怡伶雖是孩子「實質上」的媽媽，但卻不被法律承認。

協助怡伶與怡如打官司的律師鄧傑指出，收養當事人去年4月提起訴訟，第一審時司法事務官要求補充說明為什麼要申請收養，當時律師團補充說明法律違憲的意義，司法事務官先以違反法律為由裁定駁回收養認可，後來律師團也在去年9月提起抗告，很高興法官在今年5月24日裁定要聲請釋憲。

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鄧傑也說，高雄少家法院申請憲法審查主要有4個理由，包含認定司法院大法官釋字第748號解釋施行法違反憲法平等權、不符合憲法22條保障的收養自由、違反家庭受到制度性保障的意旨以及條文不符合未成年子女的最佳利益。

鄧筑媛說，彩虹平台大平台民調顯示，社會越來越接受同志家庭，憲政機關也應該更新憲法、跟著時代及社會背景往前進，呼籲大法官能在這半年進行案件的審理，維護同志家庭憲法上的權益，讓孩子不會因為法規而被迫單親。（編輯：陳政偉）1110812