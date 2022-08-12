新加坡NATAS旅展回歸 台灣館主打「雙鐵」旅遊

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（中央社記者侯姿瑩新加坡12日專電）時隔3年，新加坡全國旅行社協會（NATAS）旅展今天再度登場，一連三天在新加坡博覽中心舉行。台灣館以「鐵路」、「鐵馬」元素主打「雙鐵」旅遊，現場還有台灣味遊戲體驗。

新加坡最具規模的NATAS旅展過去2年因疫情停辦，今年終於恢復舉辦，從今天至14日在新加坡博覽中心第5展館登場。

交通部觀光局新加坡辦事處在NATAS旅展以「雙鐵遊台灣」為主軸，運用「鐵路」及「鐵馬」等元素設計台灣館，盼藉此讓新加坡民眾提前規劃台灣行程。

展館設有「騎遊台灣：探索台灣美食」虛擬遊戲活動，民眾有機會獲得台灣零食。特別的是，現場還有台灣香腸攤車，以及滿滿台灣味的彈珠台與十八豆仔（擲骰子遊戲）遊戲體驗，回味台灣時光。

駐新加坡代表梁國新在台灣館開幕式致詞表示，疫情之前，台灣與新加坡每年往來人次約百萬。台灣好山好水、人情味豐富還有許多美食，這是新加坡人把台灣列為旅遊地首選之一的原因。

梁國新說，台灣在逐漸開放的路上，希望很快能歡迎新加坡遊客到台灣旅遊。

觀光局新加坡辦事處主任鄭智鴻指出，雖然台灣現在尚未開放國外觀光客入境，但觀光局在這段時間不斷準備更多元、有趣的新玩法以及新景點。期待國境開放後，新加坡民眾可以赴台旅遊，感受台灣魅力。

台灣館吸引不少民眾到場體驗遊戲並詢問台灣旅遊資訊，包括到台灣是否還需隔離。

民眾黃小姐接受中央社記者訪問時表示，2018年曾帶第一個孩子到台灣旅遊，感覺台灣很適合帶小朋友旅遊。她也很喜歡滷肉飯等台灣小吃。

黃小姐說，台灣是她下次旅遊想去的地方之一，希望帶她第2個小孩去玩。

根據國際市調公司「輿觀」（YouGov）日前發表的一項調查顯示，日本是新加坡民眾最想去旅遊的地點，其次是台灣、韓國。（編輯：周永捷）1110812

新加坡NATAS旅展12日登場，駐星代表梁國新（中）、觀光局新加坡辦事處主任鄭智鴻（右1）及台灣航空業者代表出席台灣館開幕式。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年8月12日