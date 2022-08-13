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專職族語教師名額逐年提高 111學年度增至247名

2022/8/13 10:10
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（中央社記者陳至中台北13日電）為保障原住民族語言教學人員的工作權益，中央和地方政府合作，持續增加「專職族語教師」名額，111學年度已提高到247名，較110學年度增加58名。

中小學推動本土語言教學，族語教師扮演重要角色。教育部今天發出新聞稿，為穩定教師來源，於107學年度發布「高級中等以下學校原住民族語老師資格及聘用辦法」，從進用方式、資格、薪資、給假、進修、考核等方面，保障族語教師的工作權益，近年也配合軍公教調薪，調整薪級額度、薪資級距。

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教育部指出，各縣市逐年提高專職族語教師名額，110學年度共核定189名，並從偏鄉學校擴大到都會學校。111學年度預核247名，未來會持續與地方政府合作增加名額，藉此提供學生完善的族語學習環境。

教育部指出，依照規定，專職族語教師每次聘期至少1年，如果取得原民會核發的原住民族語言能力認證測驗「薪傳級」或「優級」證書，每月可加發新台幣3000元，薪資並可逐年晉級。（編輯：陳政偉）1110813

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