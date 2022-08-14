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童玩節閉幕 宜縣：41萬人次入園創10億元效益

2022/8/14 21:25
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（中央社記者王朝鈺宜蘭縣14日電）「2022宜蘭國際童玩藝術節」今天晚間閉幕，宜蘭縣政府透過新聞稿表示，為期44天的活動共有41萬1217人次入園，為宜蘭縣創造約新台幣10億元的觀光及周邊經濟效益。

縣府指出，閉幕典禮中「藝想台灣劇團」帶著擬真恐龍和觀眾熱情互動說再見，「果然劇團」則與來自斯里蘭卡的「薩拉薩維舞蹈學院」（Sri Sarasavi Dancing Academy）聯演「童玩夢土奇幻探索」；在閉幕團隊代表逐一上台和觀眾道別後，為童玩節劃下圓滿句點，縣長林姿妙也以童玩列車長身分和大家相約「明年童玩再見」。

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林姿妙表示，睽違2年的童玩節成功回歸，縣府始終秉持「遊戲、展覽、演出、交流」4大核心主軸籌辦活動內容，今年努力克服萬難，邀請「薩拉薩維舞蹈學院」來台演出；從7月2日到今天為期44天活動，總計入園遊客數共41萬1217人次，縣府並委由國立宜蘭大學，推估為宜蘭縣創造約10億元效益。

閉幕式中也舉行公開抽獎，抽出包括汽車、住宿券、手機、冰箱、洗衣機、電視等總價超過百萬元各獎項得主，其中汽車得主是存根聯號碼001833的陳先生，所有中獎名單將公告在童玩節臉書（Facebook）及官網。（編輯：陳仁華）1110814

林姿妙
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