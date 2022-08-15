生生用平板將上路 新資訊及科技教育司長15日到任

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）行政院推動「生生用平板」政策，預計於8月底開學前全面到位，作為政策主要執行單位的教育部資訊及科技教育司長新人事令今天公布，接任的國立台中教育大學教授李政軒今天到任。

行政院推動「生生用平板、班班有網路」政策，全額補助全國中小學購買61萬台學習載具，偏遠區為1比1；非偏遠區則是6比1（每6班補助1班配發），由教師依需求輪流借用。於今年6月起展開配送作業，預計趕在新學期（8月底）開學前，全面完成系統與軟體安裝。

教育部今天公布新的人事令，教育部綜合規劃司、資訊及科技教育司司長職務，分別自111年8月1日及15日起由國立清華大學教授鄭淵全及國立台中教育大學教授李政軒接任。

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根據人事令說明相關新任人員簡歷，資訊及科技教育司司長李政軒，是國立交通大學電控工程研究所博士，為國立台中教育大學教育資訊與測驗統計研究所教授兼所長。

另外，接任綜合規劃司長的鄭淵全，是國立高雄師範大學教育學博士，曾歷任國立清華大學教育與學習科技學系教授、國立新竹教育大學教育與學習科技學系教授等職，過去曾借調擔任教育部師資培育及藝術教育司長。（編輯：陳政偉）1110815