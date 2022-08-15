蛋價與產蛋量資訊 陳吉仲：都有掌握

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農委會主委陳吉仲15日出席國家黑豬育種及研發中心豬舍動土典禮，他表示，蛋價、產蛋量資訊都有掌握，每天雞蛋產量是11萬3000多箱。中央社記者李卉婷攝 111年8月15日

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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）雞蛋價格居高不下、產蛋率下跌，農委會主委陳吉仲今天參加國家黑豬育種及研發中心豬舍動土典禮表示，蛋價、產蛋量資訊都有掌握，每天雞蛋產量是11萬3000多箱。

陳姓小吃店業者告訴中央社記者，以一箱20台斤的雞蛋而言，去年價格約新台幣500元，今年就漲至1000元，想要買蛋還要提早幾天跟蛋商預約，但也不見得能如期交貨。成本不斷增加，業者無奈叫苦。

陳吉仲今天接受媒體聯訪指出，透過養雞協會以及成立的群組回報資訊，現在每天產量是11萬3000多箱，所有的資訊都有掌握，最近因為溫度太熱，導致產蛋下跌，全台供需平衡，只是因應旅遊需求，人往中南部與東部，有把一些雞蛋往旅遊熱點調度。

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媒體詢問，中秋節將至，雞蛋的需求供應是否充足？陳吉仲回應，目前加工需求佔10%到15%，因應中秋節，加工業者的產量也陸續出來，隨時配合業者需求。農委會的責任，以雞蛋而言，要供應給全台灣2300萬名消費者、加工業者所需，不只雞蛋，農漁畜都是正常供應中。

至於蛋價方面，陳吉仲說，因為俄烏戰爭、氣候條件改變、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情塞港塞船、高通膨影響下，飼料原料大豆、玉米價格上漲，導致飼料價格上漲，有望在8月、9月後，飼料價格預期隨著回穩，雞蛋價格產銷供需就會決定出來。（編輯：謝雅竹）1110815