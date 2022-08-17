空軍屏東基地90名官兵疑食物中毒 衛生局調查

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（中央社屏東縣17日電）空軍屏東基地今天有90名官兵疑似食品中毒送醫，有嘔吐及下痢等症狀，目前已有20名官兵出院休養，屏東縣政府衛生局獲報啟動調查並抽驗檢體。

衛生局指出，今天下午4時陸續接獲寶建醫院、國軍屏東分院及屏東基督教醫院通報，屏東機場營區官兵疑似食品中毒，隨即啟動食品中毒處理小組調查，初步瞭解為中午食用聯隊自製午餐後，約下午2時有嘔吐及水樣下痢等疑似食品中毒症狀，截至晚間7時50分通報90人。

衛生局表示，目前有20人已出院，已針對營區食品作業場所查核衛生環境及抽驗相關檢體中，後續將調查結果依食品安全衛生管理法相關規定處辦。

空軍司令部發布新聞稿指出，屏東基地下午陸續發生部分官兵腸胃不適症狀，經轉送醫院治療後，除部分留院治療外，其餘症狀舒緩均已返回休養。

空軍司令部表示，目前單位已將食物檢體保存，並通報屏東縣衛生局，後續將全力配合疫調及查驗，以釐清同仁不適原因；另已要求各單位做好環境衛生安全檢查、菜單調整及官兵健康照顧。（編輯：郭諭儒）1110817