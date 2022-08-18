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陽明交大口服免疫調節藥 獲美阿茲海默協會獎助

2022/8/18 11:46
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（中央社記者陳至中台北18日電）陽明交通大學與安立璽榮生醫合作，成功研發一款新的口服免疫調節藥物，獲得美國阿茲海默協會資助，將在明年啟動第2期臨床試驗，為阿茲海默患者帶來新的治療希望。

陽明交大今天發出新聞稿，腦科學所特聘教授蔡金吾帶領團隊，與校友陳泓愷創辦的安立璽榮生醫合作，首創腦微膠細胞調節免疫療法，開啟治療阿茲海默症的契機。

蔡金吾指出，微膠細胞是一種中樞神經系統中的免疫細胞，偵測到病原體或有害物質時，會啟動免疫發炎反應，防止危害生命。但近年的研究發現，一些異常的微膠細胞過度活化，反而是造成神經損害及退化的重要原因，進一步惡化阿茲海默症。

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蔡金吾團隊成功研發一款新的口服免疫調節藥物，能有效抑制腦部微膠細胞活化，減少對神經細胞的傷害。動物實驗中每日餵食小鼠2次，1個月後再利用小鼠病理學與行為學來評估神經細胞損害，證實藥物能有效改善神經退化的症狀。

第1期臨床試驗的成果，也讓這款藥物獲得美國阿茲海默協會Part the Cloud計畫資助，將展開第2期臨床試驗。蔡金吾表示，阿茲海默症是最常見的神經退化性疾病，伴隨的失智與情緒的變化，往往讓患者與照顧者難以忍受身心的煎熬，目前幾乎沒有真正有效的治療方式，免疫調節療法具有極大的潛力。（編輯：陳清芳）1110818

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