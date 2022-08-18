林百貨東京快閃店開幕 作家林真理子風趣致詞

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林百貨17日在東京新宿伊勢丹百貨舉行快閃店開幕式。知名女作家林真理子（中）說：「我騙大家說林百貨是我祖先開的，盼吸引很多人光顧。」她表示超喜歡台灣。中央社記者楊明珠東京攝 111年8月18日

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（中央社記者楊明珠東京18日專電）全台唯一的古蹟百貨公司「林百貨」昨天在東京新宿伊勢丹百貨舉行快閃店開幕式。知名女作家林真理子致詞時說：「我騙大家說林百貨是我祖先開的，希望吸引很多人光顧。」

日本人林方一1932年創辦、2014年重新出發的的林百貨昨天在同為1930年代創立的東京老字號百貨公司新宿伊勢丹百貨舉行「林百貨主題店」開幕儀式。這項快閃店活動主題為「離家5分鐘的台灣」，讓暫時無法訪台的日本民眾有管道親近台灣。活動至8月30日為止。

林百貨是是南台灣的第一間百貨公司，曾經是台南府城最繁華的地標，經歷戰後沉寂多時，於2014年再度升起店旗與世人見面，不僅讓台南重返摩登時光，也串起了台日情誼，是日本旅人至台南必訪景點之一。

東京新宿伊勢丹百貨「林百貨主題店」開幕活動，邀請駐日代表處副代表蔡明耀、日本知名女作家林真理子、林百貨創辦人林方一家族後代及等貴賓蒞臨祝賀，共同見證台日交流重要的時刻。

蔡明耀在致詞時表示，這2、3年來因為受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，台日之間人員往來停滯，或許過不久能重啟交流，達成台日年互訪達700萬或800萬人次的目標。

他說，2021年台日雙邊貿易總額約800億美元，台灣對日貿易逆差逾250億美元，期盼林百貨在日本生意興隆，對台日貿易的平衡作出貢獻。

林真理子致詞時說，前幾天接獲邀約電話，要她為林百貨主題店開幕活動致詞，她想想，在日本姓林的有名人大概非她莫屬，於是她欣然答應。

她說，當然不只因為自己姓林就答應，而是她真的很喜歡台灣，在疫情發生前她常去台灣，4年前她到台南的林百貨大肆購買物品，還很高興打電話給她弟弟炫耀一番，未料她弟弟說早就去林百貨購物過了。她笑說：大概聽到是林百貨，姓林的就被吸引了。

她預告說自己11月還要去台灣，但不知是否會去台南，她超喜歡台南的，所以今天趕來參加「林百貨主題店」開幕活動，她騙大家說林百貨是自己的祖先創辦的，希望能吸引很多人來光顧。

林真理子此話一出，站在她身旁的林百貨創辦人林方一的曾孫女戶田賀世說：「我是真的林百貨創辦人的後代」。現場揚起一片笑聲。日本女性嫁人後隨夫姓，戶田的母親舊姓是林。戶田說，自己沒了林的姓氏，希望林真理子能代為宣傳林百貨。

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戶田還說，林百貨歷經二次大戰，戰後一度改變用途，直到2014年「再生」為百貨公司，林家子孫覺得很感動、很感激。這次她與家人能受邀參加伊勢丹新宿店推出林百貨主題店開幕式，她也覺得高興。

設於伊勢丹新宿店1樓精品區的東京「林百貨主題店」是復刻自林百貨1樓「台南好客廳」，展現府城熱情好客的精神。同時攜手台南在地老店及正台味品牌錦源興、印花樂、娜吉小物等，並結合超萌人氣IP跨界合作HAYASHI X Hello Kitty玩藝之屋、日本知名品牌「KNT365」推出聯名環保時尚包款。（編輯：高照芬）1110818

伊勢丹新宿店1樓精品區的「林百貨主題店」攜手台南在地老店及正台味品牌錦源興、印花樂等，並結合超萌人氣IP跨界合作HAYASHI X Hello Kitty玩藝之屋推出商品。中央社記者楊明珠東京攝 111年8月18日

林百貨17日起在東京新宿的宿伊勢丹百貨設「林百貨主題店」，活動至8月30日為止。林百貨創辦人林方一的後代17日出席林百貨主題店開幕儀式。中央社記者楊明珠東京攝 111年8月18日

伊勢丹新宿店1樓精品區的「林百貨主題店」攜手台南在地老店及正台味品牌錦源興、印花樂等，還與日本知名品牌「KNT365」推出聯名環保時尚包款。中央社記者楊明珠東京攝 111年8月18日