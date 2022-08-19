更多編輯台推薦新聞：
中介法恐讓PTT關站？ NCC考慮免除或減輕義務
生活

中介法恐讓PTT關站？ NCC考慮免除或減輕義務

文總「馬祖國際藝術島」 再奪德國紅點設計大獎
文化

文總「馬祖國際藝術島」 再奪德國紅點設計大獎

森英惠96歲辭世獨特風格獲封蝴蝶夫人 曾設計雅子皇后婚紗
文化

森英惠96歲辭世獨特風格獲封蝴蝶夫人 曾設計雅子皇后婚紗

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣
文化

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

中小學將開學 8/22公布防疫停課新制

2022/8/19 15:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、張茗喧台北19日電）開學季將至，指揮中心今天說，教育部初步規劃，中小學開學後，前幾週維持1人確診、全班停課3天舊制，後續改為新方案，細節正在討論中，將於下週一（8月22日）公布。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，Omicron亞型變異株BA.5來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心預估最快8月下旬升溫，恐將強碰開學季，引發各界關注。

有媒體報導，目前教育部研議，中小學開學後，前3週維持1人確診、全班停課3天的舊制，第4週開始改採「個別快篩配套防疫假」方式。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對此，指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，教育部已和各地教育局討論，初步規劃先維持舊制度，幾週後再調整為新方案，教育部已將規劃提給指揮中心，細節調整中，將在下週一（8月22日）公布。

至於小學生的停課標準是否要更嚴格，王必勝說，會有不同考量、不同方式，希望在開學前、後幾週內，再讓疫苗施打率更高一點，推行後續措施時，會比較放心。 （編輯：管中維）1110819

王必勝
王必勝：國內疫情預期下週反轉上升 北部較明顯 輝瑞嬰幼兒疫苗估19日抵台 拚7天驗畢開打
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族