中小學將開學 8/22公布防疫停課新制

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧台北19日電）開學季將至，指揮中心今天說，教育部初步規劃，中小學開學後，前幾週維持1人確診、全班停課3天舊制，後續改為新方案，細節正在討論中，將於下週一（8月22日）公布。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，Omicron亞型變異株BA.5來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心預估最快8月下旬升溫，恐將強碰開學季，引發各界關注。

有媒體報導，目前教育部研議，中小學開學後，前3週維持1人確診、全班停課3天的舊制，第4週開始改採「個別快篩配套防疫假」方式。

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對此，指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，教育部已和各地教育局討論，初步規劃先維持舊制度，幾週後再調整為新方案，教育部已將規劃提給指揮中心，細節調整中，將在下週一（8月22日）公布。

至於小學生的停課標準是否要更嚴格，王必勝說，會有不同考量、不同方式，希望在開學前、後幾週內，再讓疫苗施打率更高一點，推行後續措施時，會比較放心。 （編輯：管中維）1110819