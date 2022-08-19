太平洋高壓邊緣持續影響 20日各地多雲到晴

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（中央社記者余曉涵台北19日電）中央氣象局預報員黃恩鴻今天說，明天持續受到太平洋高壓邊緣影響，各地多雲到晴，可以看到陽光偏熱，午後則要留意短暫雷陣雨，但接下來水氣會越來越少。

黃恩鴻告訴中央社記者，21日到23日持續受到太平洋高壓影響，水氣減少，天氣高溫穩定，各地大多為多雲到晴，尤其23日華南暖空氣東移，北部及東半部都是高溫炎熱的天氣型態，預估大台北有機會達到攝氏37度以上高溫，局部地區溫度恐會更高。

雨勢方面，黃恩鴻說，只剩中南部各山區有局部短暫雷陣雨，下雨範圍也較小。

黃恩鴻指出，24日起，高溫情形逐步減緩，各地仍是多雲到晴的天氣型態，但不會這麼熱，午後則要留意局部短暫雷陣雨，中南部也要留意零星短暫陣雨。25日起水氣增加，中南部有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲午後雷陣雨的天氣型態。

颱風或熱帶擾動方面，黃恩鴻說，目前菲律賓東側有熱帶擾動發展的機會，但要等到下週才會逐漸發展起來，強度也偏弱，熱帶性低氣壓的可能性較高，發展為颱風機率較低。

黃恩鴻指出，路徑會往西北走後往北走，偏琉球群島後北轉往日本前進，對台灣來說就是帶來雨勢。（編輯：管中維）1110819