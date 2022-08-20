抵台半世紀照顧近千名無依童 史可堯夫婦將返美

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宜蘭縣私立神愛兒童之家育幼院創辦人史可堯（前左）、史培理（前右）夫婦月底將回美國養老，曾受照料的孩子們20日舉辦歡送會，感謝兩人養育之恩。（唐德恩提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年8月20日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣20日電）宜蘭縣私立神愛兒童之家育幼院創辦人史可堯、史培理夫婦，在台半世紀照顧近千名無依孩子，兩人月底將回美國養老。曾受照顧的孩子今天舉辦歡送會，感謝這對夫婦養育之恩。

民國58年，史可堯（Skiles TedBurdett）帶著妻子史培理（Skiles Beverly Sue）還有3名年幼子女，從美國密蘇里州遠渡重洋搭船抵達台灣，當時選擇在宜蘭傳教時，見到許多當地幼兒因家庭等因素，缺乏照料。

民國62年，史可堯接受政府創辦育幼院計畫之託，在冬山鄉得安村梅花湖畔創辦神愛兒童之家育幼院，開始照顧無依兒童，至今已照顧近千名無依的孩子。

在這些孩子中，包括父母雙亡的孤兒、遭父母惡意遺棄的兒童或殘障兒童、被虐待或受疏忽的兒童及家庭遭變故而失依兒童等，服務涵蓋全台灣，育幼院不只幫助孩子、也扶助孩子的家庭，直到這些孩童長大成人為止。

史可堯因為善行，在民國76年由當時副總統李登輝頒授第三屆吳尊賢愛心獎、民國88年獲頒宜蘭扶輪社愛心獎；史培理也曾獲選宜蘭縣模範母親表揚。

民國106年，史可堯夫婦拿到台灣身分證，成為正港台灣人。史可堯當時曾說，他們夫婦倆長年深愛台灣這塊土地，現在只是外表是外國人面貌而已，內心早已是台灣人。

「在我們兒時生活記憶中，曾有一對共同的父母叫史爸爸、史媽媽」，在今天的感恩歡送會中，曾受史可堯夫婦照顧的孩子帶著家人來道別，上百人齊聚一堂，不捨之情溢於言表。

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史培理告訴中央社記者，她的父母與史可堯的父母都離婚，深知小朋友的心情，就想幫助有困苦的孩子，給他們一個溫暖的家，這是在台灣創辦育幼院的初衷，如今看到所有院生都已成家立業，感到欣慰。

「我們非常愛台灣，我們是台灣的人民」，史培理說，如果明年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，全家會再回到台灣，畢竟台灣也是她們的家。（編輯：戴光育）1110820