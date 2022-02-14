瑞士籍魏主安神父病逝 奉獻台灣一甲子

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（中央社記者李先鳳台東縣14日電）白冷會瑞士籍魏主安神父昨天病逝於台東聖母醫院，享壽91歲。他1963年到台東服務，與在地人的關係綿延近4代，許多人獲知訊息，紛紛祝禱並感謝魏神父將一生奉獻給台灣。

天主教白冷外方傳教會（Bethlehem Mission Society）1953年選擇窮鄉僻壤的台東縣作為傳教區，魏主安神父1963年從瑞士坐船來台灣，到台東進行傳教工作，與台東民眾建立起信賴和友善的良好關係。

魏主安曾受訪說，初次來到台東那刻，就已經做好長久在此生活、扎根的心理準備。剛開始學習國語和台語讓他花了不少心力，他連阿美族語都講得比阿美族人還要好。

魏主安神父生於瑞士，1956年入白冷會，1963年來台灣，曾在富岡、都蘭等地擔任本堂，推動本土化傳教；他也致力推動幼教與儲蓄互助運動，1973年以教會土地作聖十字架慈愛修女會開辦「天仁幼稚園」，1987年成立「基善儲蓄互助社」，提供建蓋聖堂或整修等相關貸款服務。

2003年10月因應白冷會總會業務需要而返回瑞士白冷會任職諮詢委員的職務，任職5年後本可接任該修會的總會長，但是魏神父心繫教友，5年任期一滿就立即返回台東實踐了他對教友的承諾，於2008年回任馬蘭天主堂主任司鐸。

魏主安神父2003年獲頒台東縣榮譽縣民，2017年拿到中華民國身分證，曾在台東行使投票權。近年年事已高的魏主安神父身體狀況不佳，曾在聖堂暈倒，且必須依靠坐輪椅與專人長期照護。

白冷會表示，魏主安神父遺體已移靈到馬蘭天主堂，2月19日舉行告別彌撒。（編輯：謝雅竹）1110214